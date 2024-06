Elsa Fornero a valanga contro Matteo Salvini: "Ha sempre suscitato odio e offeso, non so se capisce oppure no"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Elsa Fornero torna a criticare Matteo Salvini. Ospite a DiMartedì (La7), l’ex ministra del Lavoro e delle Politiche sociali ha attaccato il vicepremier e leader della Lega, facendo riferimento ai loro scontri precedenti e affondando il colpo: “Non so se capisce oppure no, e propendo per la seconda”, ha commentato in studio.

Elsa Fornero contro Matteo Salvini

“Salvini ha sempre esasperato i toni“, ha spiegato Fornero rispondendo a una domanda del conduttore, Giovanni Floris.

“Ha suscitato odio, ha deriso le persone. Ha vilipeso le persone – ha proseguito l’economista e politica italiana, rincarando la dose contro il segretario del Carroccio.

Fonte foto: ANSA Elsa Fornero all’inaugurazione del Master WeDA, promosso dall’Università di Torino e dal Collegio Carlo Alberto

E ancora:

I precedenti tra i due

Gli attacchi a distanza tra i due vanno avanti da tempo.

“Ma la ‘signora’ Elsa FORNERO ha ancora il coraggio di parlare?”, aveva scritto Salvini in un post su Facebook nel lontano 2015.

“Elogia Renzi – aveva aggiunto l’attuale ministro dei Trasporti, allora all’opposizione – difende la sua schifosissima “riforma” delle pensioni (che grazie alla Lega verrà cancellata) e dice che l’Italia è un paese “fascista”. Andrebbe ESILIATA su un’isola deserta!”.

I toni di Salvini si erano fatti ancora più duri in un altro post sul social di Mark Zuckerberg, pubblicato l’anno seguente:

“La ‘signora’ Fornero, invece di tacere e chiedere scusa, attacca me e la Lega: ‘Gli imbroglia-popoli come Salvini non vinceranno’. La cambieremo la tua legge infame. Evaffanculo. Finché questa legge non cambia, non ci fermeremo”.

In un’intervista a Repubblica, la Fornero aveva commentato amareggiata: “In Italia si imbocca sempre la scorciatoia, e la dialettica diventa turpiloquio, l’opposizione insulto. In questo senso mi piace la voglia di Renzi di cambiare il Paese con le riforme, magari anche sbagliando”.

Le parole sul generale Vannacci

Nel corso del suo intervento a di DiMartedì, l’ex ministra del governo Monti ha detto la sua anche sul generale Roberto Vannacci, fresco di elezione al Parlamento europeo con il partito di Salvini.

“Si possono ottenere i voti ingannando la gente?”, si è domandata Fornero.

Non è mancata la risposta dell’ex ministro della Salute, Francesco Storace, in studio: “Ma lei chi è per esprimere questi giudizi, forse lei è un giudice?”.