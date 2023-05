Elon Musk VS George Soros: "È come Magneto: vuole distruggere la civilizzazione, odia l'umanità"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Musk VS Soros, è guerra fra miliardari. L’inventore e imprenditore di origine sudafricana ha attaccato frontalmente il finanziere di origine ungherese. La stoccata è arrivata via Twitter: “Soros mi ricorda Magneto”.

Musk: “Soros odia l’umanità”

“Tu presumi che lui abbia buone intenzioni, ma non è così. Vuole erodere il tessuto stesso della civiltà, Soros odia l’umanità“, ha precisato Elon Musk ai commentatori di Twitter che gli chiedevano il perché del suo commento avvelenato.

Il banchiere e filantropo di origine ebraica, nonché grande speculatore contro l’Italia al tempo della lira, è stato paragonato a Magneto (nome di battesimo Max Eisenhardt), spietato antieroe dei fumetti Marvel, sopravvissuto all’Olocausto e da allora accanito nemico della razza umana, considerata inferiore ai mutanti.

Il giornalista Brian Krassenstein ha risposto al boss di Twitter avanzando alcune obiezioni:

“Un fatto divertente: le esperienze di Magneto durante l’Olocausto come sopravvissuto hanno plasmato la sua prospettiva, nonché la sua profondità ed empatia. Soros, anch’egli sopravvissuto all’Olocausto, viene attaccato senza sosta per le sue buone intenzioni che alcuni americani ritengono cattive solo perché non sono d’accordo con le sue affiliazioni politiche”.

Soros vende tutte le azioni Tesla

Musk ha deciso di non replicare alla critica. Il motivo dell’attacco frontale non viene svelato sul social network, ma agli analisti appare evidente che sia legato alla notizia, diffusa tre giorni fa, dell’intenzione di Soros di vendere tutte le azioni Tesla possedute dal Soros Fund Management.

Soros reminds me of Magneto — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2023

Decisione che ha profondamente irritato Musk. Nonostante l’operazione di Borsa, nella giornata di martedì 16 maggio il titolo Tesla ha chiuso in rialzo.

George Soros e le teorie del complotto

Negli ultimi anni Soros è stato associato a varie teorie del complotto: qualcuno lo vede nella veste di gran burattinaio per un piano di sostituzione etnica in Europa. Altri lo considerano il mandante delle rivolte avvenute in vari Stati al fine di rovesciarne i governi.

Per qualcun altro Soros avrebbe l’obiettivo di ridurre la popolazione umana e instaurare un nuovo ordine mondiale. Altri si spingono oltre e lo considerano addirittura un rettiliano.