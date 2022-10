Elon Musk twitta il piano di pace e fa infuriare l'Ucraina e Zelensky: in Russia lo vorrebbero presidente Usa

Infuriata. L’Ucraina si è scagliata contro Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, a causa di un suo tweet. L’imprenditore, infatti, ha pubblicato un suo personale piano di pace, con determinate condizioni che – secondo lui – potrebbero far finire la guerra tra Zelensky e Putin. Mentre gli ucraini hanno criticato Musk, dalla Russia c’è chi vorrebbe il tycoon addirittura come prossimo presidente degli Stati Uniti, al posto di Joe Biden.

Elon Musk ha lanciato un sondaggio su Twitter, con una serie di proposte di pace che a Kiev sono sembrate schiacciate sulle volontà del Cremlino. Tra le condizioni per porre fine al conflitto, l’uomo più ricco del mondo ha proposto:

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022