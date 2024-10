Elon Musk parla degli alieni sulla Terra: "Forse sono qui", cos'ha detto il Ceo di SpaceX al comizio pro Trump

Durante un recente evento in Pennsylvania a sostegno della candidatura di Donald Trump, Elon Musk ha rilasciato una dichiarazione che ha suscitato grande curiosità: “Forse gli alieni sono già tra noi, ma sono molto discreti“.

Elon Musk parla degli alieni al comizio pro Trump

Pur scherzando su quanto sia improbabile incontrare omini verdi con antenne, Musk ha alimentato speculazioni sulla possibilità che esistano forme di vita extraterrestre invisibili.

La sua affermazione ha catturato l’attenzione dei media e del pubblico, diventando uno dei momenti più discussi del comizio.

Fonte foto: ANSA

Elon Musk nel corso di un comizio pro Trump

L’evento, organizzato dal Pac “America First” per supportare Trump, è stato un mix tra discorsi politici e momenti di intrattenimento.

Musk ha parlato di vari argomenti, dalla sua azienda SpaceX e i progressi nelle esplorazioni spaziali, fino alla politica statunitense, con una vena di sarcasmo e ironia. In particolare, ha sfruttato la definizione “illegal aliens” per fare un gioco di parole sui migranti irregolari.

Ha poi espresso il suo obiettivo di lungo termine: rendere l’umanità una specie “multiplanetaria” e promuovere l’esplorazione di altri pianeti.

Il rapporto tra il Ceo di SpaceX e gli oggetti volanti

Non è la prima volta che Musk accenna agli alieni. Recentemente, durante un’intervista, ha ribadito che, pur essendo aperto all’idea di altre civiltà, non ha mai trovato prove tangibili della loro esistenza.

“Se mai dovessi vedere qualcosa di simile, lo posterei su X immediatamente“, ha scherzato, sottolineando come il tema degli extraterrestri susciti sempre grande curiosità.

Tuttavia, il Ceo di SpaceX è convinto che molti degli avvistamenti di oggetti volanti non identificati siano probabilmente legati a programmi militari segreti piuttosto che a visite aliene.

Starship e il viaggio su Marte

In Pennsylvania, Musk ha infine incoraggiato il pubblico a pensare in grande e a guardare allo spazio come un’opportunità di crescita per l’umanità.

Con il primo volo di Starship verso Marte previsto per il 2026, Musk sembra determinato a portare gli esseri umani a diventare “gli alieni” esploratori del cosmo.