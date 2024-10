Elon Musk lancia i Tesla Robotaxi e Robovan senza conducente: quando arriva il CyberCab e quanto costa

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Elon Musk ha svelato durante l’evento “We, Robot” i nuovi Tesla Robotaxi e il Robovan, veicoli a guida autonoma che promettono di rivoluzionare il settore del trasporto. Il fiore all’occhiello dell’annuncio è però il CyberCab, un prototipo dal look futuristico. La visione di Musk, con questo evento, è ancora più chiara: un mondo in cui il trasporto autonomo diventi economicamente accessibile e per tutti.

L’annuncio di Elon Musk

L’evento, tenutosi presso gli studi di Warner Bros – Discovery a Hollywood, ha mostrato al pubblico un prototipo di CyberCab dalle linee compatte e avveniristiche, simile a una versione ridotta del più famoso Cybertruck.

Nonostante i fan si aspettassero un veicolo ancora più futuristico, senza volante o pedali, Musk ha sorpreso con una demo dal vivo del CyberCab.

Elon Musk annuncia Robotaxi e Robovan di Tesla

Le porte ad ali di gabbiano si sono aperte per rivelare un veicolo completamente autonomo, che ha effettuato un breve giro di prova.

Musk ha ribadito la sua convinzione che il costo del trasporto autonomo sarà così basso da poter essere paragonato a una sorta di “trasporto di massa personalizzato”, stimando un costo operativo di 0,20 dollari al miglio.

Cosa sono i Robotaxi

I Tesla Robotaxi promettono l’evoluzione della guida autonoma. Tali veicoli, dicono, non avranno bisogno di un conducente e saranno parte di un sistema di trasporto che Musk prevede possa competere direttamente con il trasporto pubblico.

Il CyberCab è pensato per operare come taxi autonomo, disponibile sia per uso privato che come parte di una flotta Tesla.

L’obiettivo finale di Tesla è permettere ai proprietari di Tesla di utilizzare i loro veicoli come taxi autonomi tramite un’app di ride-hailing, simile a Uber, guadagnando denaro quando non li utilizzano.

Quando arrivano e quanto costano

Elon Musk ha annunciato che la produzione del CyberCab dovrebbe iniziare tra il 2026 e il 2027, anche se ha ammesso che i suoi tempi sono spesso ottimistici.

Prima di allora, i test con guida autonoma supervisionata inizieranno in Texas e California.

Il prezzo del CyberCab sarà inferiore ai 30 mila dollari, rendendolo accessibile a un ampio pubblico.

Per quanto riguarda il Robovan, un autobus autonomo capace di trasportare fino a 20 persone o merci, non sono stati ancora forniti dettagli precisi sui tempi di produzione o sui costi, anche se Musk ha accennato a una possibile trasformazione dell’aspetto delle strade una volta che sarà operativo.