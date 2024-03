Elon Musk difende Matteo Salvini sui migranti: "Scandaloso processarlo per aver fatto rispettare la legge"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

“È scandaloso che Matteo Salvini sia sotto processo per aver fatto rispettare la legge!”: parola di Elon Musk. Il tycoon di origine sudafricana ha usato queste parole in un commento di un post su X, pubblicato dall’avvocata e opinionista Eva Vlaardingerbroe. La donna, tramite il suo account, difendeva quanto fatto dal vicepremier italiano sui blocchi navali in tema di immigrazione.

Elon Musk e il commento a proposito di Matteo Salvini su X

Non è la prima volta che il fondatore di SpaceX e Tesla si esprime con favore nei confronti di simili posizioni politiche.

Dopo l’acquisizione di X (ex Twitter), Musk aveva immediatamente riabilitato l’account dell’ex presidente Donald Trump, sospeso dal social network a seguito dell’assalto di Capitol Hill, avvenuto il 6 gennaio 2021.

Fonte foto: ANSA Elon Musk ospite di Atreju, la festa di Fratelli d’Italia a Roma

D’altronde, anche con la destra italiana il legame è più solido che mai. Lo scorso dicembre l’imprenditore era infatti stato ospite di Atreju, la festa di Fratelli d’Italia a Roma.

L’Italia? “Un paese incredibile e gli italiani straordinari”, aveva detto Musk dal palco della manifestazione. Tuttavia, “forse mi ripeto, ha un tasso di natalità basso”, aveva aggiunto.

L’idea di Musk sui migranti

In quell’occasione, il paperone 52enne aveva espresso alcune delle sue opinione a proposito di immigrazione.

“Sono a favore dell’immigrazione legale che va aumentata”, aveva spiegato, mentre bisogna “fermare quella illegale”.

A suo avviso, occorre infatti “dare il benvenuto a chi arriva, è onesto, vuole entrare a far parte della cultura e lavora duro. Ma serve un processo di approvazione” per gli ingressi.

Se “non c’è nessun filtro come fate a sapere chi sta arrivando? Non sto dicendo che tutti gli immigrati illegali siano criminali, la maggior parte sono integerrimi ma bisogna avere un processo, altrimenti non si può dire”, aveva concluso.

Lo stesso Musk è stato un immigrato. Nato e cresciuto in Sudafrica, fin dalla giovane età era determinato a trasferirsi negli Stati Uniti. Sapendo che era facile arrivare negli Usa dal Canada, vi si trasferì nel giugno del 1989, non ancora diciottenne, dopo aver ottenuto la cittadinanza tramite la madre. Qui venne accettato alla Queen’s University di Kingston, in Ontario.

La risposta del leader della Lega

Matteo Salvini ha prontamente colto la palla al balzo: “Ringrazio Elon Musk per il sostegno“, ha detto il ministro dei Trasporti.

“Rischio 15 anni di carcere per aver difeso, da ministro dell’Interno, i confini, l’onore e la dignità del mio Paese. Sto affrontando il processo a testa alta, orgoglioso di quello che ho fatto”, ha concluso il leader della Lega.