Elon Musk consigliere di Donald Trump alla Casa Bianca: il ruolo del proprietario di Tesla in caso di vittoria

Rivoluzione alla Casa Bianca. In caso di vittoria, il candidato del partito repubblicano Donald Trump avrebbe proposto all’imprenditore Elon Musk, proprietario di Tesla, un ruolo nel suo staff come consigliere.

Elon Musk consigliere di Donald Trump alla Casa Bianca

Il quotidiano statunitense Wall Street Journal ha riferito che durante un incontro a marzo nella tenuta dell’imprenditore Nelson Peltz a Palm Beach, in Florida, il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti avrebbe offerto a Elon Musk un ruolo nel suo staff in caso di vittoria.

Musk ha già in passato dimostrato di essere vicino a Donald Trump su diversi temi. Dopo il suo acquisto del social network Twitter, il proprietario di Tesla ha riammesso l’ex presidente sulla piattaforma dopo che la gestione precedente lo aveva bandito.

Secondo le indiscrezioni, il ruolo di Musk non sarebbe definito, ma potrebbe toccare vari ambiti, dalla sicurezza delle frontiere fino all’economia. Il Wall Street Journal sottolinea però che, anche in caso di vittoria, questa prospettiva potrebbe non materializzarsi.

Trump in vantaggio nei sondaggi

Donald Trump è in vantaggio nei sondaggi per la corsa alla Casa Bianca. Dopo aver vinto quasi incontrastato le primarie del Partito Repubblicano, l’ex presidente continua a mantenere un lieve vantaggio sul suo rivale, l’uscente Joe Biden.

Si tratterebbe al momento di una manciata di punti percentuali su base nazionale, ma nelle elezioni degli Stati Uniti il voto popolare non conta per l’elezione del Presidente, che viene invece scelto dai delegati mandati dai singoli Stati.

Per questa ragione alcune corse locali sono molto più importanti di altre. Gli Stati che potrebbero decidere l’elezione sono la Pennsylvania, il Wisconsin, il Michigan, la Georgia e l’Arizona, in cui i sondaggi non anno ancora individuato un chiaro favorito e il margine tra i candidati rientra in quello di errore delle rilevazioni.

Lo staff dell’ultimo mandato di Trump

La composizione dello staff di Donald Trump è stata oggetto di scrutinio anche nel primo mandato del presidente alla Casa Bianca, durante il quale avevano ottenuto un ruolo rilevante sia la figlia Ivanka che il genero Jared Kushner.

Concluso il mandato, una parte delle persone che erano state scelte per ricoprire ruoli anche importanti hanno iniziato ad abbandonare Trump. Su tutti il suo vice presidente Mike Pence, che ha anche corso contro Trump nelle primarie.