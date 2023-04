Elon Musk cambia logo di Twitter e sceglie il cane di Dogecoin: boom del titolo in Borsa per la criptovaluta

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Dall’uccellino al cane. Elon Musk, numero uno di Twitter, ha deciso di cambiare il logo, abbandonando la tradizionale icona azzurra per lasciare spazio a cane di razza Shiba Inu, il ‘doge’, con un evidente richiamo alla criptovaluta Dogecoin. La conseguenza? Un notevole boom del titolo della criptovaluta stessa in Borsa. Ma perché Musk ha deciso di cambiare logo al suo social network? Cosa è successo.

Perché Musk ha cambiato il logo di Twitter

Nessun hackeraggio, come confermato dallo stesso Elon Musk che sul suo profilo Twitter ha pubblicato una vignetta che ritrae doge, il cane della criptovaluta Dogecoin, al volante di una decapottabile verde: il cane, fermato da un poliziotto che guarda perplesso la sua patente che reca l’uccellino azzurro come fotografia, risponde “è una vecchia foto“.

Ma cosa c’entra Dogecoin con Musk? Lui stesso, dopo lo switch del logo, ha twittato “come promesso”, riprendendo una conversazione di un anno fa in cui un altro utente suggeriva a Musk di “comprare Twitter” e “cambiare il logo dell’uccellino in un ‘doge’“.

Il nuovo logo è apparso due giorni dopo che Musk ha chiesto a un giudice di archiviare una causa da 258 miliardi di dollari, in cui è stato accusato di aver messo in piedi uno schema piramidale per sostenere il Dogecoin.

Gli avvocati di Musk e Tesla hanno definito la causa degli investitori di Dogecoin una “fantasiosa opera di fiction” su “tweet innocui e spesso sciocchi” di Musk.

Non è ancora chiaro se la modifica del logo sia permanente.

Cos’è Dogecoin e quanto ha guadagnato dopo il cambio di logo di Musk su Twitter

Dogecoin è una criptovaluta fondata nel 2013, 4 anni dopo Bitcoin.

Nell’aprile 2021 ha raggiunto una capitalizzazione di 50 miliardi di dollari.

Dopo la mossa di Musk, ha avuto un rialzo di quasi il 30%, salendo da 8 a 11 centesimi di dollaro.

Elon Musk – che in passato aveva persino annunciato le dimissioni da Twitter per poi ripensarci – ha sempre sostenuto Dogecoin, affermando più volte come sia più funzionale di Bitcoin.

Maxi multa per Tesla di Elon Musk: cosa è successo e quanto deve pagare

Nel frattempo Tesla, azienda che leader nella produzione di auto elettriche, è stata condannato a pagare quasi 3,2 milioni di dollari a un ex lavoratore che ha vinto una causa per molestie razziali.

Owen Diaz, ascensorista che ha lavorato dal 2015 al 2016 presso la sua fabbrica di Fremont, in California, è stato sottoposto a un ambiente di lavoro “ostile dal punto di vista razziale”, ha dichiarato una giuria federale.

Tuttavia, il pagamento è stato ridotto del 98% rispetto ai 137 milioni di dollari che gli erano stati originariamente assegnati nel 2021.

“Se ci fosse stato permesso di introdurre nuove prove, il verdetto sarebbe stato zero. La giuria ha fatto del suo meglio con le informazioni che aveva. Rispetto la decisione”, ha scritto su Twitter l’amministratore delegato di Tesla, Elon Musk.