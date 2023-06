Elon Musk assume un ragazzo prodigio di 14 anni: sarà l’ingegnere più giovane di Starlink

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Kairan Quazi sarà il più giovane ingegnere di Starlink, il team che si occupa dei satelliti per SpaceX. Elon Musk ha deciso di assumere il ragazzo prodigio, che a soli 14 anni può già vantare una laurea in informativa e in ingegneria, entrambe conseguite presso l’università della Silicon Valley.

A 9 anni pronto per il college

Nato in California da padre chimico e madre dirigente di Wall Street, entrambi originari del Bangladesh, Kairan Quazi, raccontano i genitori, è stato cresciuto in modo del tutto normale.

A 9 anni, mentre era a colloquio con uno psicologo della scuola elementare, alla madre è stato detto che il bambino era già pronto per frequentare il college. Come riportato da Repubblica, nonostante i dubbi dei genitori il bambino si era mostrato entusiasta di iscriversi al college.

L’offerta di lavoro arrivata da Elon Musk

Così Kairan Quazi ha frequentato un community college e, dopo il diploma, si è iscritto all’università della Silicon Valley, dove si è laureato una settimana fa in scienze informatiche e ingegneria.

Elon Musk non si è fatto scappare il ragazzo prodigio 14enne, e gli ha offerto subito un lavoro come ingegnere per SpaceX, nel team Starlink. Ad accompagnarlo al lavoro, nella sede di Richmond, sarà la madre in auto.

Nel tempo libero, riporta il Los Angeles Times, Kairan gioca con i videogame, ma legge anche i romanzi di Philip K. Dick e gli articoli del giornalista economico Michael Lewis.

Le parole di Kairan Quazi

A due anni Kairan si esprimeva già con frasi complesse e di senso compiuto. Insegnanti e compagni dell’asilo hanno detto che il piccolo Kairan raccontava loro le storie sentite alla National Public Radio.

“Una delle cose che davvero voglio è vedere un giorno leader in posizioni chiave in grado di sfidare i pregiudizi. Spero di poter indicare la strada ad altre persone come me”, ha detto Kairan Quazi. Tuttavia, né lui né la madre credono vogliono utilizzare la parola “genio”.

“Per lei il genio vero della famiglia è chi riesce a portare avanti casa con tutto quello che c’è da fare ogni giorno. E in ogni caso sostiene che il genio sia ereditario”, ha detto il 14enne al Los Angeles Times.