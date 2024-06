"Elogio dell'imperfezione" di Rita Levi-Montalcini alla Maturità 2024: il testo scelto dalla sua autobiografia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Tra le tracce della prima prova dell’esame di Maturità 2024 c’è anche Rita Levi-Montalcini e, in particolare, il suo “Elogio dell’imperfezione“. Ma di cosa parla in questo testo la celebre scienziata premio Nobel?

Di cosa parla “Elogio dell’imperfezione” di Rita Levi-Montalcini

“Elogio dell’imperfezione” è il titolo dell’autobiografia di Rita Levi-Montalcini, pubblicata nel 1987.

Il libro è incentrato sull’esperienza umana e scientifica dell’autrice, unita a quella delle persone da lei incontrate e amate, sui suoi successi e gli insuccessi professionali.

Fonte foto: ANSA

Rita Levi-Montalcini è nata il 22 aprile 1909 a Torino ed è deceduta il 30 dicembre 2012 a Roma. Premio Nobel per la medicina nel 1986, ad agosto 2001 era stata nominata senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

Nel testo, Rita Levi-Montalcini pone in evidenza come il progresso scientifico e intellettuale nascono dal momento in cui si riconoscono i propri errori, così da poterli capire, studiare, ammettere senza pudore e, magari, risolverli.

L’invito della scienziata è quello di fare appello alla propria onestà ammettendo di aver sbagliato. Questo è considerato un chiaro indice di maturità.

Stando a Rita Levi-Montalcini, quindi, l’imperfezione è consona alla natura umana e merita un elogio.

Nel libro “Elogio dell’Imperfezione’, un ampio spazio è dedicato alla scoperta del Nerve growth factor (NGF), agli studi che hanno consentito alla scienziata di ricevere il Premio Nobel per la Medicina e agli anni bui del nazismo.

Nelle ultime pagine del testo, l’autrice, ha inserito una sorta di lettera a Primo Levi.

Dal racconto autobiografico “Elogio dell’Imperfezione” di Rita Levi-Montalcini è stato tratto, nel 2000, un documentario omonimo, per la regia di Virgilio Tosi.

Le altre tracce della Maturità 2024

Di seguito, ecco l’elenco completo con tutte le altre tracce della Maturità 2024, che ha preso il via nella mattinata di oggi, mercoledì 19 giugno:

Giuseppe Ungaretti: poesia Pellegrinaggio

poesia Pellegrinaggio Luigi Pirandello: brano tratto da Quaderni di Serafino Gubbio operatore

brano tratto da Quaderni di Serafino Gubbio operatore Giuseppe Galasso: Storia d’Europa, per il testo argomentativo. Si parla anche dell’uso della bomba atomica e della guerra fredda, con lo scenario geopolitico relativo all’equilibrio del terrore;

Storia d’Europa, per il testo argomentativo. Si parla anche dell’uso della bomba atomica e della guerra fredda, con lo scenario geopolitico relativo all’equilibrio del terrore; Maria Agostina Cabiddu: testo sull’importanza della Costituzione;

testo sull’importanza della Costituzione; Nicoletta Polla Mattiot: Riscoprire il silenzio

Riscoprire il silenzio Maurizio Caminito: Profili, selfie e blog.