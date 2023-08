Elly Schlein suona alla Festa dell’Unità in Umbria insieme ai vertici del Pd locale: il video diventa virale

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, veste i panni della musicista per qualche minuto sul palco della Festa dell’Unità di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia in Umbria. Sul palco la politica ha suonato accompagnando un gruppo del posto composto dai vertici locali del partito. La musica però arriva solo dopo il discorso della segretaria, che ha parlato a lungo di salario minimo e immigrazione.

Musica sul palco

Alla Festa dell’Unità di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia in Umbria, la segretaria del Pd ha tenuto un discorso e intrattenuto. Sul palco, dopo il discorso nel quale ha affrontato i temi attuali, tra cui il salario minimo e l’immigrazione, si è tenuto un concerto.

Elly Schlein è salita sul palco e ha fatto sfoggio delle sue doti da musicista. L’esibizione, come scrive Ansa, ha strappato applausi a chi ha raggiunto la piccola località dove si è svolta la festa. In seguito si è fermata a mangiare negli stand assieme a tutti i rappresentati e simpatizzanti del luogo.

Fonte foto: ANSA Elly Schlein alla Chiesa degli Artisti durante i funerali di Michela Murgia, il 12 Agosto 2023

Cosa ha suonato

È già diventato virale il video (come il video della professoressa di Palermo) che vede protagonista Elly Schlein alle prese con un palco diverso dal solito. Durante l’esibizione il gruppo, composto dai vertici del PD del luogo, è stata suonata musica rock e blues. Le canzoni suonate e interpretate insieme a Schlein sono state Before you accuse me di Eric Clapton e Zombie dei The Cranberries.

Il gruppo, già collaudato, era composto da: il sindaco Matteo Burico, ala chitarra, Fiorello Primi, presidente dei Borghi più belli d’Italia e Alessio Meloni, segretario Pd di Castiglione.

Il discorso

La segretaria del PD ha usato il palco della Festa dell’Unità per discutere due dei temi caldi dell’estate: salario minimo e immigrazione. Sul salario minimo Schlein (che ha da poco ricevuto aspre critiche dall’attrice Sabrina Ferilli)ha invitato ad andare avanti e insistere per rafforzare la contrattazione collettiva.

Sul tema dell’immigrazione si scaldano gli animi sia a destra che a sinistra, con i sindaci sempre più alle strette con gli alti numeri degli arrivi e le poche risorse. Schlein richiama il ministro Piantedosi all’attenzione.