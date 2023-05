Elly Schlein su Instagram dopo il flop del Pd alle elezioni amministrative: "Non è finita, mettetevi comodi"

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tre giorni dopo la sconfitta del centrosinistra ai ballottaggi delle elezioni comunali, la neo segretaria del Partito Democratico Elly Schlein torna a parlare. E lo fa con una diretta sulla sua pagina Instagram, nella quale commenta i risultati delle amministrative e attacca il governo Meloni sui fondi del Pnrr e sull’alluvione in Emilia Romagna.

Elly Schlein dopo le elezioni: “Mettetevi comodi”

Parlando in diretta su Instagram dei risultati delle elezioni amministrative 2023, che hanno visto il Pd e il centrosinistra sconfitti in quasi tutte le principali città, Elly Schlein afferma che “il cambiamento non è un pranzo di gala. Mettetevi comodi, abbiamo un lavoro lungo da fare“.

Il lavoro avviato pochi mesi fa con la vittoria alle primarie è appena iniziato: “Noi non ci fermiamo, abbiamo da ricostruire una prospettiva dando speranza al Paese. Facciamolo tenendo botta, non ci spaventano gli attacchi. A chi pensa sia finita voglio dire: abbiamo solo cominciato“.

Pnrr e armi

Tra i temi affrontati da Schlein nella diretta anche quello dei fondi del Pnrr, al centro del dibattito politico in questi giorni. La leader Pd va all’attacco del governo, chiedendo che vada a riferire in Parlamento: “Il governo sta rallentando l’attuazione, mettendo in difficoltà i Comuni e rischiando di farci perdere un’occasione storica”.

“Non possiamo accettare – aggiunge – che i fondi vengano sottratti a finalità previste andando in un’altra direzione. Togliere i fondi dai nidi per metterli sulla produzione di armamenti per noi non è accettabile”.

“Questo per noi – sottolinea – è un punto fondamentale. Vogliamo avere dal governo una risposta chiara. Questi fondi non possono essere sottratti ai progetti del Pnrr per produrre armi e il governo deve essere chiaro su questo”.

Alluvione Emilia Romagna

Elly Schlein ha parlato anche della devastante alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna e del nodo del commissario alla ricostruzione: “Stiamo ancora aspettando la nomina del commissario, i territori e le comunità colpite non possono aspettare”.

La leader dem indica il nome del presidente della Regione Stefano Bonaccini: “Serve chi conosce i territori, chi ha già lavorato con tutta la filiera istituzionale e con le parti sociali, come si è dimostrato anche a seguito del terremoto”.