Elly Schlein si candida alle elezioni europee, sarà capolista al Centro e nelle Isole: tutti i nomi del Pd

Capolista alle europee. La segretaria del Pd Elly Schlein si candiderà alle elezioni per il parlamento Ue come capolista nella circoscrizione al Centro e nelle Isole. Tra gli altri nomi politici, ma anche membri della società civile.

La segretaria del Pd Elly Schlein sarà capolista nella circoscrizione elettorale del centro e delle Isole alle elezioni europee. Lo ha annunciato lo stesso Partito Democratico, aggiungendo che il nome della leader potrebbe anche apparire nel simbolo.

“Tina Anselmi diceva che fare politica è organizzare la speranza. Dobbiamo, in queste settimane che ci separano dal voto, dare un messaggio di speranza a quelle persone che non vanno più a votare, per dimostrare che votare fa la differenza” ha detto Schlein, che ha dichiarato di puntare a combattere l’astensionismo.

Fonte foto: Ansa Stefano Bonaccini, capolista per Nord Est ed ex sfidante di Elly Schlein alle primarie

Durante il suo intervento alla direzione nazionale del Partito Democratico, Schlein ha anche ribadito il suo sostegno al candidato per la Commissione europea espresso dal Partito Socialista Europeo, b

Gli altri nomi dei capilista del Pd

Oltre a Schlein, il Pd presenterà come capilista Cecilia Strada nel Nord Ovest, Stefano Bonaccini nel Nord Est e Lucia Annunziata al Sud. Posti quindi equamente divisi tra società civile e partito per le candidature di punta.

“Penso siano liste bellissime e molto, molto forti. Non so in quanti possono dirlo. Ringrazio tutte le candidate e i candidati che hanno accettato questa sfida epocale. Sono anche io disponibile a dare una mano in queste liste, per una campagna strada per strada, candidandomi per dare una spinta a questa squadra” ha dichiarato Schlein.

“Non si chiuda questa finestra di cambiamento che abbiamo contribuito come Pd e famiglia socialista ad aprire in questa legislatura europea. Solo una vera integrazione potrà fare da argine ai nazionalismi.” ha poi concluso la segretaria.

Il caso Ilaria Salis

Passa quindi in secondo piano la mancata candidatura nelle liste del Pd dell’attivista di estrema sinistra Ilaria Salis, le cui condizioni di detenzione preventiva in Ungheria hanno molto fatto discutere negli ultimi mesi.

Nelle scorse settimane era stata avanzata l’ipotesi di una candidatura della donna in modo da farle ottenere l’immunità parlamentare e permetterle di tornare in Italia, sottraendola alle prigioni ungheresi.

Un’ipotesi presto tramontata ma subito raccolta da Alleanza Verdi Sinistra, partito alleato del Pd alle ultime politiche, che tenta di raggiungere il 4% che rappresenta la soglia di sbarramento per entrare nel Parlamento europeo e di cui Salis sarà candidata.