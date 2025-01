Elly Schlein risponde alle critiche di Meloni sul caso Ramy Elgaml: "Le violenze non vanno strumentalizzate"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La segretaria del Pd Elly Schlein ha risposto alle critiche dei partiti di maggioranza e della premier Giorgia Meloni sugli scontri avvenuti durante le manifestazioni per Ramy Elgaml. Schlein ha condannato le violenze e ha accusato il Governo di strumentalizzare quanto accaduto a fini politici.

La risposta di Schlein a Meloni

Dopo una giornata di accuse da parte dei partiti di maggioranza, il Pd ha preso una posizione netta su quanto accaduto nella notte di sabato 11 gennaio, durante le manifestazioni in ricordo di Ramy Elgaml.

Schlein ha condannato le violenze, gli scontri e gli atti di vandalismo, ribattendo agli esponenti del Governo che avevano criticato il suo partito per non aver commentato quanto accaduto.

Fonte foto: ANSA Gli scontri tra manifestanti e polizia

“La destra al governo la smetta di fare politica sulle violenze e sostenga invece i sindaci nel contrastarle. Gli stessi sindaci cui chiedono di garantire sicurezza proprio mentre l’esecutivo taglia miliardi di euro agli enti locali” ha dichiarato in una nota la segretaria del Pd.

La condanna di Schlein sugli scontri di Bologna

Schlein si è concentrata soprattutto su quanto accaduto a Bologna, dove oltre agli scontri ci sono stati anche atti di vandalismo nei confronti della sinagoga, come riportato dal sindaco della città Matteo Lepore.

“Pieno supporto al sindaco di Bologna e ai cittadini bolognesi per la devastazione e le violenze della scorsa notte che hanno colpito anche alcuni esponenti delle forze dell’ordine, oltre alla Sinagoga e vari esercizi commerciali” ha esordito sul tema Schelin.

“Lepore ha ragione a chiedere unità delle istituzioni, affinché siano individuati i responsabili di questi atti inaccettabili e a sottolineare che non esistono cause giuste per devastare Bologna, né qualsiasi altra città” ha commentato la segretaria del Pd.

Le parole della famiglia di Rami

Elly Schlein conclude la nota rimandando alle parole della famiglia di Ramy Elgaml, che ha condannato gli atti violenti durante le proteste per chiedere giustizia per il 19enne fin dai primi episodi a Milano seguiti alla sua morte.

“Le parole dei genitori di Ramy Elgaml che chiedono che la giusta richiesta di piena verità e giustizia per il figlio non sia strumentalizzata per commettere atti violenti” ha concluso Schlein.