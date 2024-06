Elly Schlein risponde a Meloni e chiude la campagna elettorale per le Europee: "Il Governo attacca le libertà"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Elly Schlein risponde a Meloni. Nell’evento finale della campagna elettorale per le elezioni Europee, la segretaria del Partito democratico risponde alle accuse della presidente del Consiglio e accusa il Governo di cancellare le libertà delle persone.

La risposta di Elly Schlein a Giorgia Meloni

Elly Schlein ha chiuso la campagna elettorale per le imminenti elezioni Europee con un evento all’Arco della Pace a Milano, e ha risposto a quanto detto da Giorgia Meloni nel suo comizio conclusivo:

“Sto leggendo delle cose, faccio fatica a capire che lingua sta parlando Giorgia Meloni, che film sta vedendo. Vede un altro Paese. L’altro giorno mi ha attaccata dopo aver detto che la sinistra cancella l’identità, io ho risposto che lei non si rende conto che in un anno e mezzo che governa sta cancellando la libertà delle persone” ha dichiarato la segretaria dei Pd.

Fonte foto: Ansa Elly Schlein all’evento di chiusura della campagna elettorale

Meloni aveva invitato Schlein a risponderle poche ore prima, durante l’evento conclusivo della campagna elettorale di Fratelli d’Italia in Piazza del Popolo a Roma.

Elly Schlein attacca il Governo

Il comizio finale di Elly Schlein ha toccato diversi temi su cui la segretaria del Partito Democratico ha deciso di attaccare il governo di Giorgia Meloni. Tra questo, il rapporto con i comuni:

“Questo governo non si capisce cosa abbia contro i Comuni, perché da quando si è insediato non ha fatto altro che tagliare e scaricare le responsabilità addosso a loro. L’ha fatto sull’accoglienza con un decreto che smantella l’accoglienza diffusa e che lascia più responsabilità ai Comuni” ha detto Schlein.

“L’ha fatto cancellando il reddito di cittadinanza e lasciando ai Comuni una risposta che non sono in grado di dare, perché non hanno risorse sufficienti. E lo sta facendo con questi 200milioni di tagli che solo grazie alla nostra denuncia hanno deciso di ritardare a dopo le elezioni. Ma noi ci saremo anche il giorno dopo le elezioni, a chiedere conto di queste scelte folli, perché vuol dire meno servizi ai cittadini e alle cittadine italiane” ha poi concluso sull’argomento.

La segretaria del Pd torna sul tema della natalità

Elly Schlein durante il suo comizio conclusivo ha anche citato uno dei temi principali degli ultimi anni in Italia: il calo delle nascite che ha portato nel 2023 al record negativo di nascite nel nostro Paese:

“Con gli stage gratuiti non ci paghi l’affitto, se entri precario nel mondo del lavoro resti precario. Il governo sta aumentando la precarietà. Parlano tanto di denatalità e non vedono quanto sia figlia della precarietà che colpisce soprattutto i giovani e le donne” ha concluso la segretaria dei Pd.