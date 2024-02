Elly Schlein dedica la canzone di BigMama a Giorgia Meloni: il testo della canzone in gara a Sanremo 2024

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha deciso di dedicare la canzone presentata da BigMama a Sanremo 2024 alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il brano si intitola “La rabbia non ti basta“.

La dedica di Elly Schlein a Giorgia Meloni

L’occasione per la dedica di Elly Schlein a Giorgia Meloni è stata una domanda posta da un cronista alla segretaria del Partito Democratico: “Segretaria, guarderà Sanremo? Ha una canzone da dedicare a Giorgia Meloni?”.

La risposta di Elly Schlein: “Allora, io dal 2009 faccio cronache sanremesi. È una tradizione a cui non posso rinunciare per coerenza. La coerenza è importante, soprattutto per chi fa politica. Compatibilmente con gli impegni di lavoro, chiaramente seguirò il Festival di Sanremo, a cui sono molto molto affezionata”.

Fonte foto: ANSA

BigMama sul palco dell’Ariston a Sanremo.

La dedica di Elly Schlein a Giorgia Meloni: “Non sono riuscita a sentire tutte le canzoni in gara, ma se penso solo ai titoli, senza entrare nel senso più profondo delle canzoni perché devo ascoltarle meglio, ce n’è una in particolare che dedicherei a Giorgia Meloni, che è ‘La rabbia non ti basta’“.

Perché Elly Schlein ha dedicato la canzone di BigMama a Giorgia Meloni

La segretaria del Pd ha poi spiegato perché ha scelto di dedicare la canzone di BigMama a Giorgia Meloni: “Non si governa solo con la rabbia, soprattutto facendo opposizione all’opposizione. Sono lì per assumersi le responsabilità delle scelte che fanno”.

Ancora Elly Schlein: “Il Pd, a differenza della destra, si batte contro la violenza di genere a prescindere dal colore della pelle degli aggressori. Contro ogni violenza di genere, il Partito Democratico continua a insistere”.

L’affondo finale: “In difetto è la destra che, mentre le opposizioni si univano mettendo 40 milioni sul contrasto e la prevenzione alla violenza di genere, abbiamo chiesto loro di fare la stessa cosa e loro si sono tenute strette le loro mance per fare le ristrutturazioni dei campi da golf. Questa è la differenza, su questo tema non accettiamo lezioni”.

Il testo di “La rabbia non ti basta”, la canzone di BigMama a Sanremo

Di seguito, ecco il testo integrale di “La rabbia non ti basta”, la canzone presentata da BigMama al Festival di Sanremo 2024:

Se potessi andare indietro ti darei una casa vera in cui dormire

Se anche fossi solo vetro ti coprirei per strada e mi farei colpire

Spalle larghe, la testa sopra ma i sogni ancora più in alto

Parole tante, ma poi strappate da ciò che diceva un altro

Pochi anni ma tanti sbagli che manco facevi tu

Li nascondevi tra lacrime d’odio che riempiva i tuoi occhi blu

Coi pugni stretti e i pensieri fragili, guardati adesso

Crollavi sempre anche con basi stabili, ma ora detesto

Pensare a te come una di quelli li, che ci hanno perso

Pezzi di loro per darne agli altri

Pezzi di cuore come gli scarti

Guarda me

Adesso sono un’altra

La rabbia non ti basta,

Hai cose da dire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Animo buono ma riempito d’odio

Per far testa a quello degli altri

Più di un colpo d’arma da fuoco

E ti restava solo incassarli

È facile distruggere i più fragili

Colpire e poi affondare chi è solo

Copri le lacrime segreti da tenere, non farti scoprire

Lo sai che a casa non devon sapere, cosa dovrai dire

Una figlia che perde chi la vuole avere, quindi apri ferite

Vorresti solo un altro corpo

Ma a quale costo?

Guarda me

Adesso sono un’altra

La rabbia non ti basta,

Hai cose da dire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Non ti fa dormire

Non ti fa dormire

Se potessi andare indietro ti darei una casa vera in cui dormire

Se anche fossi solo vetro ti coprirei per strada e mi farei colpire

Guarda me

Adesso sono un’altra

La rabbia non ti basta,

Hai cose da dire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Credere nei propri sogni salva

Se vuoi ballare balla

Non puoi sparire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Non ti fa dormire

Non ti fa dormire.