Elisabetta Gregoraci ricoverata in ospedale pochi giorni dopo le dimissioni: "Ora tocca a me"

Elisabetta Gregoraci ha recentemente condiviso sui social la notizia del suo ricovero in ospedale. La conduttrice televisiva e showgirl, ex moglie di Flavio Briatore, ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae con una flebo al braccio, spiegando di avere avuto problemi di salute non meglio specificati. Il nuovo ricovero arriva a pochi giorni di distanza dalle dimissioni dall’ospedale.

Elisabetta Gregoraci ricoverata in ospedale

La 42enne ha scritto: “E poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti. Ora tocca a me…”.

Gregoraci ha rassicurato i suoi follower sul fatto che non si tratta di nulla di grave, ma ha comunque sottolineato la necessità di prendersi del tempo per sé stessa, chiedendo ai fan di mandarle energia positiva.

Nonostante l’incertezza sulla natura dei suoi problemi di salute, è probabile che lo stress legato ai suoi impegni professionali abbia contribuito alla sua condizione attuale.

Gregoraci, infatti, si prepara a tornare in televisione con il nuovo programma “Questione di stile”, in onda in seconda serata su Rai2. Il programma, incentrato su moda e tendenze, segnerà il suo ritorno da protagonista sul piccolo schermo.

La separazione dal figlio Nathan Falco

In questo periodo impegnativo, Gregoraci ha anche dovuto affrontare la separazione dal figlio Nathan Falco, che si è trasferito in Svizzera per frequentare un collegio.

La showgirl ha raccontato di aver lasciato al figlio numerose lettere da leggere nei momenti di nostalgia.

Nonostante la distanza, ha descritto il figlio come entusiasta della sua nuova avventura, circondato da nuovi amici.

Il supporto del compagno Giulio Fratini

In un periodo che è evidentemente stressante, l’ex moglie di Flavio Briatore (il padre di Nathan Falco) può contare sul supporto del compagno Giulio Fratini, giovane imprenditore con cui ha una relazione da circa due anni.

Nel frattempo, la Gregoraci si prepara al debutto di “Questione di stile”, un progetto televisivo che segna una nuova sfida per la conduttrice, dopo l’addio a “Battiti Live”.