Elisabetta Franchi e la rottura con Alan Scarpellini dopo il tradimento: "Gli ho messo dietro 7 investigatori"

Elisabetta Franchi si racconta: in una recentissima intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, la fondatrice del brand omonimo svela alcuni retroscena della sua vita, lavorativa ma anche privata. E racconta di quella volta in cui scoprì i numerosi tradimenti dell’ex compagno, Alan Scarpellini, con l’aiuto di ben sette investigatori privati.

Elisabetta Franchi sull’ex: “Non avevamo più argomenti in comune”

Incalzata dall’intervistatore, Elisabetta Franchi svela la verità sul rapporto recentemente concluso con Alan Scarpellini.

“Siamo stati insieme 16 anni”, ricorda l’imprenditrice, sottolineando però, come, ad un certo punto, mentre lei andava avanti, Scarpellini sembrava essere rimasto indietro.

Alan Scarpellini e Elisabetta Franchi alla Milano Fashion Week 2023

Mancavano gli argomenti in comune, secondo la sua versione dei fatti. Al punto che, nel momento del road show per quotarsi n Borsa, Franchi non sapeva come parlarne all’ormai ex compagno.

La fondatrice della nota Maison non si frena neppure quando le si chiede se l’origine della rottura sia da ricercare in una sorta di competizione con l’ex. La Franchi ha dichiarato senza mezzi termini: “Anche”.

I tradimenti di Alan Scarpellini: “Gli ho messo dietro 7 investigatori”

Tuttavia, la causa principale della rottura tra Elisabetta Franchi e Alan Scarpellini sembra da ricondursi ai numerosi tradimenti di lui.

Stando al racconto della stilista, Scarpellini non era in grado di accettare il passare del tempo e, per tale ragione, cercava di concentrarsi “sull’estetica”.

Da qui, la decisione di Franchi di ingaggiare ben 7 investigatori, che avevano il compito di svelare e documentare le scappatelle di Scarpellini.

“Mi hanno portato indietro un dossier”, racconta Elisabetta Franchi, che aggiunge di aver dato all’ex la possibilità di raccontarle la verità. Tuttavia, Scarpellini avrebbe deciso di continuare con le bugie.

L’unica decisione possibile, per la Franchi, è stata dunque quella della separazione.

Dal mercato all’impero della moda

L’intervista che Elisabetta Franchi ha rilasciato al Corriere ha anche permesso di ripercorrere la vita della stilista, dal successo alla condanna per discriminazione.

Franchi ha ricordato il padre biologico e le difficoltà familiari: nonostante le umili origini, grazie a una visione imprenditoriale chiara e alla sua passione per la moda, ha costruito un marchio di successo, riconosciuto a livello internazionale, partendo dalle bancarelle del mercato presso il quale lavorava.

E, nel momento in cui ricorda la motivazione che la spinse alla fondazione del suo brand, afferma “Volevo fare belle le donne”.