Elisa Isoardi e il selfie a letto con Matteo Salvini: "Non lo rifarei". Intanto la conduttrice torna in Rai

Elisa Isoardi torna in Rai, dopo la conferma per i prossimi palinsesti 2023/2024, con Linea verde Life a partire da settembre su Rai 1. E con l’occasione la conduttrice ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua vita privata.

Elisa Isoardi e la foto con Matteo Salvini

Elisa Isoardi si è confessata in un’intervista rilasciata a Libero. Fra i temi toccati, anche il suo amore di alcuni anni fa con il capo della Lega Matteo Salvini.

Nel novembre del 2018 la conduttrice pubblicò un selfie intimo: nella foto i due innamorati erano a letto e Matteo Salvini riposava sulla spalla della fidanzata.

Quella foto ebbe un’enorme risonanza e venne ripresa da decine di testate. Oggi Elisa Isoardi eviterebbe di rendere pubblico il suo privato.

“Non lo rifarei”, dice la conduttrice. “Non pubblicherei più niente della mia vita privata. Proprio come sto facendo”.

“Di me si sa quello che tutti sanno perché ho avuto una storia con un personaggio pubblico, in vista”, spiega Elisa Isoardi.

“È stata una storia vera ed era bella. Poi due personaggi come noi facevano notizia insieme ed è stato normale e anche giusto che la gente l’abbia saputo“.

“Poi, però, uno impara anche che se uno vuole far emergere davvero l’aspetto lavorativo non può più mischiarlo con la vita privata”.

Elisa Isoardi ha un fidanzato?

Per quanto riguarda l’attuale situazione sentimentale, la Isoardi preferisce glissare: “Non glielo dico – risponde a chi la intervista – altrimenti smentirei me stessa”.

L’intervista tocca anche il tema della maternità: “Diventare madre in questo momento per me sarebbe un atto egoistico perché non potrei dedicarmi al 100% alla famiglia”.

“Ne ho parlato anche con mia mamma pochi giorni fa e mi ha detto che lei sa da sempre come sono fatta. È stata una bella emozione sentirmi capita”

Elisa Isoardi torna in Rai

Elisa Isoardi, 41 anni il prossimo dicembre, è dunque pronta a tornare in Rai, azienda per la quale ha lavorato per 18 anni.

La vedremo a Linea verde Life con Monica Caradonna, ogni sabato alle 12:20 su Rai 1 per 39 settimane.