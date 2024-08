Elisa Aiello minacciata e perseguitata per un anno dal suo ex nonostante le denunce: la richiesta di aiuto

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Sta fortunatamente diventando virale la richiesta di aiuto di Elisa Aiello, ragazza 26enne originaria di Cosenza che da oltre un anno viene minacciata e perseguitata dal suo ex nonostante le numerose denunce presentate alle Forze dell’Ordine. La giovane ha infine deciso di chiedere aiuto tramite i social.

La richiesta di aiuto di Elisa Aiello

“Subisco minacce di morte da parte del mio ex fidanzato da mesi ormai, si tratta di una persona di Rende conosciuta da tutti voi. Ho sporto denuncia presso i Carabinieri e, nonostante i vari codici rossi, le istituzioni sono sparite lasciandomi nel terrore che possa raggiungermi e uccidermi”.

Con queste parole Elisa Bruzzese (su Instagram Elisa Aiello), una ragazza di 26 anni originaria di Cosenza che vive a Roma, ha raccontato la sua storia, chiedendo aiuto perché “vivo costantemente nella paura che questo possa accadere, come purtroppo accade tutti i giorni ad altre donne”.

Fonte foto: iStock Non hanno ancora avuto un seguito le numerose denunce presentate ai Carabinieri da Elisa Aiello, ragazza minacciata e perseguitata dal suo ex che ha deciso di chiedere aiuto via social

Una storia sentita fin troppe volte, quella delle denunce delle donne vittime di violenza sparite nel nulla. Questa volta, come successo anche in altre occasioni, l’assenza delle istituzioni viene rimpiazzata dai social che, fortunatamente, in questi casi riescono ad accendere l’attenzione prima che sia troppo tardi.

Minacciata e perseguitata dal suo ex, denunce ignorate

Come spiegato a numerose testate, che si sono interessate al caso dopo che il messaggio della giovane era diventato virale sui social, Elisa a maggio del 2023 è scappata da casa di quello che era ormai il suo ex ragazzo, con il quale conviveva, dopo averlo denunciato per violenza.

I mesi passano senza che nulla succeda e a febbraio di quest’anno, la ragazza e i suoi familiari ricevono atti di stalking, sempre da parte del suo ex ragazzo. Denunciano nuovamente, ma ancora una volta tutto resta fermo.

Nel maggio 2024, un anno dopo la prima segnalazione, Elisa ha nuovamente denunciato il suo ex per minacce e atti persecutori. Come se non bastasse, le minacce sono state documentate sul profilo della giovane, che condivideva le centinaia di video postati dal suo ex su un account pubblico di TikTok, nel quale minacciava di morte la ragazza.

L’ultima denuncia e la richiesta di aiuto sui social

Ancora una volta, nel luglio 2024, Elisa ha denunciato il suo ex per minacce e atti persecutori, e ancora una volta nulla è successo, nonostante a tutte le denunce presentate sia stato applicato il codice rosso, mentre il ragazzo non ha mai ricevuto alcuna misura restrittiva.

Nel frattempo, il ragazzo continua a pubblicare video sui suoi social, nei quali afferma che questa situazione “non avrà mai fine fino a quando non ti avrò tra le mie braccia e non comincerò a torturarti piano piano”.

Adesso però, a distanza di un anno e dopo gli appello social, il capogruppo del PD nella Commissione Affari Sociali e membro della segreteria nazionale del partito, Marco Furfaro, ha presentato insieme ad un gruppo di altri parlamentari un’interrogazione urgente al ministro dell’Interno. Nella speranza che, finalmente, qualcosa inizi a muoversi.