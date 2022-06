Elicottero scomparso, nessun superstite. Individuati i corpi delle sette vittime e i resti del velivolo

Svolta nelle ricerche dell’elicottero scomparso giovedì mattina sull’Appennino tosco-emiliano. Nell’area del monte Cusna, nel reggiano, i soccorritori hanno individuato i corpi privi di vita delle sette persone che erano a bordo del velivolo. Lo ha reso noto la Prefettura di Modena che coordina le ricerche.

Elicottero scomparso, individuate le vittime

I soccorritori impegnati nelle ricerche dell’elicottero scomparso hanno trovato sul monte Cusna, nell’Appennino reggiano, i cadaveri delle sette persone che erano a bordo del velivolo. I resti dell’elicottero e le vittime sono stati trovati sul greto del torrente Lama, al passo degli Scaloni, a 1.922 metri d’altitudine.

Le vittime sono il pilota veneto e sei passeggeri, quattro manager di nazionalità turca e due libanesi, in Italia per affari.

L’area del ritrovamente, particolarmente impervia, è stata posta sotto sequestro dalla Procura di Reggio Emilia, sul posto sono intervenuti vigli del fuoco, soccorso alpino, Aeronautica militare, guardia di finanza e carabinieri.

Elicottero scomparso, individuati i resti

Riprese questa mattina alle 7, le ricerche dell’elicottero scomparso si sono concentrate sul monte Cusna, cima dell’Appennino reggiano dove sono stati segnalati un cratere e dei detriti compatibili con il velivolo disperso da giovedì.

L’avvistamento dei detriti è stato effettuato da un elicottero della guardia di finanza in seguito ad una segnalazione di un escursionista, che ha notato i probabili resti dell’elicottero e ha informato i soccorritori.

I detriti avvistati da un elicottero

Elicottero scomparso, le ricerche

Le ricerche dell’elicottero scomparso andavano avanti da tre giorni sotto il coordinamento di Aeronautica militare e Prefettura di Modena. Il soccorso alpino è presente con diverse squadre territoriali e due basi mobili sull’Appennino Modenese: una a Pievepelago e l’altra a Piandelagotti.

Nella giornata di ieri ci sono stati numerosi sorvoli e ricognizioni con squadre di terra, anche sul versante toscano dell’Appennino, che non hanno dato alcun esito. Oggi, sabato 11 giugno, la svolta con la segnalazione dei detriti sul monte Cusna e il ritrovamento delle vittime.

Elicottero scomparso, chi sono le vittime

L’elicottero era partito giovedì mattina dall’aeroporto di Capannori Tassignano (Lucca) ed era diretto ad una azienda del Trevigiano.

A bordo sette persone: il pilota italiano Corrado Levorin, 33enne padovano, e sei passeggeri, quattro manager turchi e due libanesi: Kenar Serhat, Cez Arif, Ilker Ucak, Erbilaltug Bulent, Chadi Kreidy e Tarek El Tayak.

Gli ambasciatori turco e libanese in Italia sono stati ricevuti dal prefetto di Modena, Alessandra Camporota, che sta coordinando le operazioni.

Elicottero scomparso, spunta un video del volo in mezzo al temporale

Intanto la Gazzetta di Modena riporta che ci sarebbe un breve filmato di pochi secondi, inviato via chat da uno dei sei passeggeri al figlio, che documenterebbe il volo dell’elicottero nel mezzo di un violento temporale. Video che non è stato diffuso, dato le indagini in corso.

Secondo il quotidiano locale, nel video, della durata di una ventina di secondi, si vedrebbe il volo dell’elicottero durante una tempesta, verosimilmente prima del blackout che ha inghiottito l’elicottero. Il video è ora al vaglio degli operatori impegnati nelle ricerche.