Elicottero precipita in Emilia-Romagna a Lugo durante i soccorsi: quattro persone a bordo. La situazione

Uno degli elicotteri impegnati nei soccorsi in Emilia-Romagna è precipitato in località Belricetto di Lugo nella tarda mattinata di sabato 20 maggio.

Le prime informazioni

Secondo le prime informazioni riportate dall’agenzia ‘ANSA’, il mezzo privato della ditta ‘EliOssola’ è precipitato durante un intervento per verificare i guasti alla linea elettrica provocati dal maltempo.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l’elicottero avrebbe tentato un atterraggio di emergenza.

Fonte foto: ANSA Un’immagine dei soccorsi a Lugo in seguito alla violenta alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna nei giorni scorsi.

Il bilancio dei feriti

Come confermato da fonti della Prefettura di Ravenna all’agenzia ‘Agi’, non risultano vittime tra le quattro persone che si trovavano a bordo dell’elicottero precipitato. In soccorso sono partiti dalla Base di Pavullo nel Frignano (MO) l’unico elicottero HSR/HEMS della Regione Emilia-Romagna, e quello di Eliravenna da Cesena.

Il quotidiano ‘La Repubblica’ ha precisato che, dei quattro componenti dell’equipaggio dell’elicottero, tre sarebbero illesi e uno è rimasto ferito. Le quattro persone sono state soccorse e portate via dal luogo dell’incidente in eliambulanza.

Il ‘Corriere della Sera’ parla, invece, di quattro persone ferite, seppur non in pericolo di vita: sono state subito trasferite negli ospedali di Cesena e Bologna.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.