Elicottero caduto in mare in Grecia durante la tempesta Elias: si cercano passeggeri, non si sa quanti fossero

Grave incidente causato dal maltempo in Grecia. Un elicottero è caduto in mare dopo essere stato sorpreso in volo dalla tempesta Elias, che si sta abbattendo sul Paese. Sconosciuto il numero di passeggeri a bordo.

Nella mattinata di giovedì un elicottero dell’aviazione civile greca modello A-109 decolalto da Mantoudi, cittadina sull’isola di Evia, a est di Atene, nel mar Egeo, e diretto a verso Volos è caduto in mare a causa del maltempo.

La torre di controllo aveva poco prima pesto i contatti con il mezzo, poi immortalato in un video mentre perdeva quota. Non è stato reso noto quanti fossero i passeggeri a bordo. Le autorità greche hanno cominciato le operazioni di ricerca.

A helicopter crashed into the sea in northern Evia.

It was on a route from Mantoudi to Volos – It was civilian, type A-109 – “It sank in 1.5 minutes”, says the protothema. gr o the president of Achladiou. #Ευβοια pic.twitter.com/rPg2nLzS8S

— All In One. Greek (@all_greek1) September 28, 2023