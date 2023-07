Elicottero caduto in Alta Valsesia sul Monte Rosa, un ferito grave intubato sul posto: illese altre 4 persone

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un elicottero, con a bordo 5 persone, è precipitato in Alta Valsesia sul Monte Rosa nella mattina di martedì 4 luglio 2023. L’incidente è avvenuto attorno alle 7.45 a una quota di circa 4.500 metri in territorio svizzero e dalle prime informazioni ci sarebbe un ferito grave.

Elicottero precipita sul Monte Rosa

A rimanere coinvolto nell’incidente è stato un elicottero della compagnia aerea elvetica Air Zermatt. Stando a quanto riferito, il velivolo è precipitato nella zona del Colle Gnifetti, poco sotto Capanna Margherita, il rifugio alpino più alto d’Europa.

A bordo, oltre il pilota, altre quattro persone che sono rimaste ferite. In un primo momento era circolata la notizie che tutti gli occupanti dell’elicottero fossero rimasti illesi nell’incidente, in un secondo momento però è arrivata la conferma che una persona versa in gravi condizioni.

Un ferito grave

Nell’incidente, infatti, ad avere la peggio sarebbe stato uno dei passeggeri. Non si conoscono le reali condizioni, ma secondo quanto appreso dai soccorsi è stato intubato sul posto.

Il ferito, quindi, è stato trasportato d’urgenza in ospedale per tutte le cure del caso.

La dinamica dell’incidente

Non è ancora chiaro cosa sia successo sul sul massiccio del Monte Rosa, in territorio svizzero vicino al confine con l’Italia. Anche la Centrale unica del soccorso valdostana, che è in contatto con il servizio di emergenza sanitario svizzero 144, si è detto pronto intervenire per dare aiuto in elicottero, ma le autorità svizzere hanno fatto sapere di non avere al momento bisogno di supporto visto.

Soltanto i rilievi del caso potranno permettere di fare chiarezza su quanto accaduto, ma sembra che l’incidente sia avvenuto in una zona che non è deputata al decollo e all’atterraggio di elicotteri. Visto il numero di persone a bordo, è possibile che in quel momento il velivolo fosse impegnato in un’attività di volo panoramico o turistico, ma non è ancora chiaro quali siano state le cause della perdita di quota e il successivo schianto al suolo.