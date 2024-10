Elicottero caduto a Houston negli Usa, 4 morti tra cui un bimbo: la tragedia dopo l'impatto con la torre radio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un tragico incidente ha colpito Houston domenica sera, quando un elicottero in volo ha colpito una torre radio, causando la morte di quattro persone, tra cui un bambino. L’incidente è avvenuto intorno alle 20:00, quando l’elicottero, operante come volo turistico, ha impattato contro la torre alta 1.000 piedi mentre volava a un’altezza di circa 600 piedi.

Elicottero contro torre radio

Il volo, partito dall’aeroporto di Ellington, ha colpito la torre che, secondo una comunicazione della Federal Aviation Administration (FAA), aveva la segnaletica luminosa non funzionante.

La grave carenza è stata evidenziata in una nota della FAA, che indicava che qualsiasi torre alta più di 200 piedi deve essere adeguatamente illuminata per garantire la sicurezza aerea.

Fonte foto: ANSA video Torre radio abbattuta dall’elicottero negli Stati Uniti

Testimoni hanno riportato di aver visto un’esplosione illuminare il cielo e il crollo della torre, generando una grande nube di fumo visibile a distanza.

Il bilancio delle vittime

Purtroppo, l’impatto ha avuto conseguenze devastanti: tutte e quattro le persone a bordo, inclusi il pilota e tre passeggeri, hanno perso la vita sul colpo.

Il capo della polizia di Houston, Noe Diaz, ha confermato che le vittime includevano anche un bambino.

Le autorità hanno avviato un’inchiesta per determinare le cause dell’incidente, mentre i funzionari della National Transportation Safety Board (NTSB) sono giunti sul posto per esaminare i resti dell’elicottero e raccogliere evidenze.

Testimonianze e soccorsi

Le testimonianze dei residenti descrivono un momento di grande panico. Lawrence Gurule, un testimone, ha raccontato di aver udito un forte boato che sembrava un’esplosione e di aver visto fumi neri alzarsi nel cielo.Manuel Arciniega ha osservato il crollo della torre.

I soccorritori hanno invitato gli abitanti della zona a mantenere le distanze dal luogo dell’incidente e a segnalare eventuali resti o detriti rinvenuti.

Il sindaco di Houston ha descritto l’accaduto come una “tragica perdita di vite umane” e ha espresso preoccupazione per il potenziale impatto della situazione sulle famiglie coinvolte, proprio come nella recente sparatoria.