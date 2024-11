Elezioni Usa, chi è in vantaggio tra Kamala Harris e Donald Trump? Da Dixville c'è già il primo risultato

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dal piccolo villaggio di Dixville Notch, in New Hampshire, sono arrivati già i primi verdetti sulle Elezioni Usa che vedono protagonisti Kamala Harris e Donald Trump.

Elezioni Usa, i voti ricevuti da Harris e Trump a Dixville

I due candidati alle Elezioni Usa Kamala Harris e Donald Trump hanno ricevuto tre voti a testa nel villaggio di Dixville Notch, nel New Hampshire.

Al voto, come riportato dalla Cnn, hanno partecipato quattro repubblicani e due elettori non dichiarati. Alle elezioni del 2020 il villaggio votò per l’attuale presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden.

Fonte foto: ANSA

Joe Biden, l’attuale presidente degli Stati Uniti d’America. Chi prenderà il suo posto tra Kamala Harris e Donald Trump?

La chiusura dei primi seggi e l’ultimo voto per le Elezioni Usa

I primi seggi per le Elezioni Usa sono stati aperti alle 5 ora locale nella costa Est. L’ultimo voto sarà in Alaska, dove le urne chiuderanno alle 7 ore italiane. Oltre 80 milioni di cittadini americani, però, hanno già votato in anticipo o per posta o in presenza.

Al momento, è impossibile sapere se ci vorranno ore o giorni per conteggiare i voti e decidere il vincitore tra la candidata democratica Kamala Harris, che ambisce a diventare la prima donna al comando degli Stati Uniti d’America, e il 78enne ex presidente repubblicano Donald Trump, che mira a tornare alla Casa Bianca.

In ballo, oltre all’elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti d’America, c’è anche il rinnovo del Congresso (la Camera nella sua interezza, mentre il Senato solo per un terzo).

In attesa del verdetto ufficiale sulle Elezioni Usa, c’è massima allerta per la sicurezza: alte recinzioni di metallo e barricate sono state collocate attorno alla Casa Bianca, a Capitol Hill e alla residenza di Kamala Karris. Tali misure ricordano quelle adottate in seguito all’attacco al Congresso del 6 gennaio da parte dei sostenitori di Donald Trump.

La campagna elettorale di Kamala Harris e Donald Trump

La campagna elettorale negli Usa di Kamala Harris e Donald Trump è stata lunga e serrata.

La candidata democratica l’ha conclusa dopo 107 giorni dall’investitura in Pennsylvania, stato in bilico ritenuto decisivo con i suoi 19 grandi elettori.

Donald Trump, invece, ha parlato nel Michigan. Qui il repubblicano ha terminato tre delle sue campagne presidenziali.