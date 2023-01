Elezioni Regionali nel Lazio, il tema del termovalorizzatore: gestione dei rifiuti priorità per i cittadini

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Rifiuti, salute e lavoro. Sono questi i temi su cui la Regione Lazio dovrebbe intervenire con la massima urgenza secondo un sondaggio condotto da Euromedia Research sulle priorità per i cittadini del Lazio in vista delle elezioni regionali di domenica 12 e lunedì 13 febbraio.

Cosa dice il sondaggio

Secondo il sondaggio condotto da Euromedia Research per il quotidiano online ilSussidiario.net – che ha coinvolto un campione di 1.000 persone maggiorenni, segmentato per sesso ed età – il 47% dei residenti nel Lazio sceglie i rifiuti come problema più urgente in vista delle elezioni regionali. Il 40% opta per la salute e il 35% per il lavoro.

Tra i temi meno rilevanti spiccano invece l’agricoltura (1%), la regolamentazione del gioco e delle scommesse legali (0,9%), lo sport (0,8%).

Fonte foto: ANSA La pista artificiale da sci sul termovalorizzatore di Copenhagen, Amager Bakke – CopenHill, inaugurata nell’ottobre 2019

La dipendenza che desta maggiore preoccupazione, ed è ritenuta più pericolosa dalla metà degli intervistati, è la droga (cocaina e cannabis), mentre la seconda è l’alcol, scelto dal 13% dei residenti in regione.

Il termovalorizzatore

Quasi 6 intervistati su 10 (58%) concordano con l’ipotesi di costruzione del termovalorizzatore nella Capitale: mentre è contrario il 23% e non sa o non risponde il 19%.

Di coloro che sono favorevoli, l’87% si dice elettore di Azione-Italia Viva, il 72% di Fratelli d’Italia, il 62% del Partito democratico, il 61% di Forza Italia, il 57% della Lega e il 26% del Movimento 5 Stelle.

La droga

I rifiuti e la sanità, stando agli intervistati, rappresentano le problematiche maggiormente citate dai cittadini laziali, oltre a quella del lavoro che rimane una costante tra le priorità segnalate dagli italiani in generale.

“Per ciò che concerne le dipendenze – ha aggiunto Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research -, quella ritenuta maggiormente pericolosa, da un cittadino laziale su due, è la droga, concetto che negli ultimi anni ha assunto svariate sfaccettature e che comprende molti tipi di sostanze, dalla cocaina alle pasticche, forse meno fastidiose e visibili delle droghe pesanti di moda in passato, ma pur sempre devastanti all’interno delle famiglie”.

“La seconda dipendenza ritenuta pericolosa dai residenti nel Lazio, ma a grandissima distanza dalla droga, è l’alcol”, ha concluso Ghisleri.