Elezioni regionali Liguria 2024, urne aperte: i candidati, quali documenti servono e fino a quando si vota

Urne aperte a partire dalle 7 di questa mattina: le elezioni regionali in Liguria 2024 entrano nel vivo. Si eleggeranno non solo il governatore della regione, ma anche i consiglieri regionali. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sui candidati, i documenti necessari per il voto e gli orari di apertura e chiusura delle urne.

Elezioni regionali Liguria 2024: i candidati

I candidati alle elezioni regionali Liguria per la carica di governatore sono in tutti nove.

Due sono però i volti principali di questa campagna elettorale: Matteo Bucci, candidato di centrodestra, e Andrea Orlando per il centrosinistra.

Fonte foto: ANSA

Uno scatto durante il confronto tra i 9 candidati alla presidenza regionale

Accanto ai due volti principali di Bucci e Orlando, troviamo anche:

Maria Antonietta Cella (Partito popolare del Nord)

(Partito popolare del Nord) Davide Felice (Forza del Popolo)

(Forza del Popolo) Marco Giuseppe Ferrando (Partito comunista dei lavoratori)

(Partito comunista dei lavoratori) Nicola Morra (Uniti per la Costituzione)

(Uniti per la Costituzione) Nicola Rollando (Per l’alternativa)

(Per l’alternativa) Alessandro Rosson (Indipendenza)

(Indipendenza) Francesco Toscano (Democrazia sovrana popolare).

Quali documenti servono per votare?

Per votare, sarà necessaria la maggiore età e l’iscrizione alle liste elettorali presso il proprio Comune.

Due sono i documenti necessari per poter votare alle elezioni regionali in Liguria: innanzitutto, è richiesta l’identificazione tramite documento di riconoscimento in corso di validità.

In secondo luogo, sarà necessario presentare la propria tessera elettorale al momento della votazione.

Gli elettori potranno votare solamente in Liguria: non è prevista alcuna possibilità di voto all’estero per gli iscritti all’AIRE.

Fino a quando si vota: giorni, orari e modifiche ai seggi

Per votare alle elezioni regionali Liguria 2024 ci sarà tempo da domenica 27 ottobre fino a lunedì 28 ottobre.

Le urne resteranno aperte tra le 7 e le 23 di domenica 27 ottobre; si continuerò anche il giorno successivo, il 28 ottobre, quando i seggi saranno aperti dalle 7 alle 15.

Da ricordare che, attualmente, in regione è stata diramata l’allerta meteo arancione. Per garantire la sicurezza degli elettori, alcuni seggi sono stati spostati nei seguenti comuni:

Borgio Verezzi : seggio 3 trasferito al Palazzo Comunale di via del Municipio 17;

: seggio 3 trasferito al Palazzo Comunale di via del Municipio 17; Quiliano : seggi 1, 2, 3 trasferiti dall’edificio scolastico di Via Mattotti alla Palazzina Servizi di piazza della Costituzione;

: seggi 1, 2, 3 trasferiti dall’edificio scolastico di Via Mattotti alla Palazzina Servizi di piazza della Costituzione; Spotorno : sezioni 1 e 2 trasferite presso la scuola secondaria in Via Verdi;

: sezioni 1 e 2 trasferite presso la scuola secondaria in Via Verdi; Vado Ligure: seggi 1, 2 e 3 trasferite presso la scuola media Peterlin di via XXV Aprile 6.

Anche l’ufficio elettorale del Comune di San Biagio della Cima è stato trasferito: gli elettori dovranno fare riferimento all’edificio scolastico di via Don Bosco 5.