Elezioni Regionali Lazio, il programma del vincitore Francesco Rocca: dal termovalorizzatore ai trasporti

La Regione Lazio cambia colore. Francesco Rocca, appoggiato da tutto il centrodestra, trionfa alle elezioni e diventa il successore di Nicola Zingaretti, governatore uscente del Pd nonché ex segretario dello stesso partito. Alessio D’Amato, il candidato del centrosinistra, non è riuscito a dare continuità all’amministrazione. Ecco cosa cambierà nella Regione, dal termovalorizzatore ai trasporti.

Percentuale di vittoria

Francesco Rocca ha vinto con oltre il 50%.

Battuti quindi:

Donatella Bianchi (M5S);

(M5S); Alessio D’Amato (Pd);

(Pd); Sonia Pecorilli (Pci);

(Pci); Fabrizio Pignalberi (Movimento Più Italia);

(Movimento Più Italia); Rosa Rinaldi (Unione popolare).

Fonte foto: IPA Francesco Rocca insieme ai leader del centrodestra Antonio Tajani (Forza Italia), Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia), Matteo Salvini (Lega) e Maurizio Lupi (Noi Moderati)

Chi è Francesco Rocca e qual è il suo partito

Francesco Rocca è nato a Roma il 1° settembre 1965, ed ha ricoperto, prima di dimettersi per concorrere alla guida della regione Lazio, oltre al ruolo di Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, anche quello di Presidente della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Si è avvicinato al volontariato sin dai primi anni degli studi universitari in Giurisprudenza: prima al fianco del Jesuit Refugee Service, poi con la Caritas, infine con la Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo. Divenuto avvocato, ha esercitato la professione dal 1990 al 2003, in prima linea nella lotta contro la mafia. Proprio per questo, da anni vive sotto scorta.

Ha ricoperto diversi incarichi in vari ospedali tra cui il Sant’Andrea e lo Spallanzani di Roma.

Dalla seconda metà del 2007 è capo del Dipartimento delle operazioni di emergenza della CRI, nel 2008 è Commissario straordinario, nel 2013 è eletto presidente nazionale della Croce Rossa Italiana nel gennaio 2013. Ottiene un secondo mandato nel 2016, e un terzo nel 2020.

Nel centrodestra la scelta del nome non è stata agevole, con l’autocandidatura ingombrante di Fabio Rampelli, ex mentore di ‘Giorgia’, velatamente sponsorizzata anche da Forza Italia, e con la Lega più propensa invece verso un civico così da non lasciare troppo terreno all’alleata. L’ha spuntata proprio Francesco Rocca, esperienza vasta di sanità laziale e consuetudine professionale coi suoi centri di potere. Ma anche più rassicurante, col suo profilo civico, rispetto a un ‘colonnello’ o magari a un ‘capitano’ di partito.

Il programma di Francesco Rocca

Il programma di Francesco Rocca tocca diversi punti (qui la versione completa), tra cui:

famiglia: vigilanza sulle adozioni per scongiurare nel Lazio “casi Bibbiano”;

vigilanza sulle adozioni per scongiurare nel Lazio “casi Bibbiano”; sanità: azzerare l’attesa delle visite nei primi 12 mesi di giunta e “restituire” il Forlanini alla sanità regionale;

azzerare l’attesa delle visite nei primi 12 mesi di giunta e “restituire” il Forlanini alla sanità regionale; scuola: creare una filiera Istruzione-Formazione-Lavoro con una “riscoperta di percorsi di formazione tecnica progressivamente abbandonata per inseguire la chimera di una società dove tutti hanno un’istruzione superiore senza considerare le reali esigenze del mondo del lavoro”;

creare una filiera Istruzione-Formazione-Lavoro con una “riscoperta di percorsi di formazione tecnica progressivamente abbandonata per inseguire la chimera di una società dove tutti hanno un’istruzione superiore senza considerare le reali esigenze del mondo del lavoro”; sport: “miglior risposta alla marginalità e alle devianze. Crea inclusione, addestra all’autodisciplina” con la previsione di “individuare strumenti di sostegno alle famiglie per favorire la frequentazione di strutture sportive pubbliche e private”;

“miglior risposta alla marginalità e alle devianze. Crea inclusione, addestra all’autodisciplina” con la previsione di “individuare strumenti di sostegno alle famiglie per favorire la frequentazione di strutture sportive pubbliche e private”; casa: ottimizzare e sfruttare al massimo le cubature già esistenti prima di valutare la necessità di altre realizzazioni edilizie;

ottimizzare e sfruttare al massimo le cubature già esistenti prima di valutare la necessità di altre realizzazioni edilizie; rifiuti: “Lavorerò fianco a fianco col sindaco di Roma affinché si faccia il termovalorizzatore”, aveva dichiarato lo scorso 10 febbraio durante il confronto elettorale al Tg Regionale del Lazio, su Rai 3.