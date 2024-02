Elezioni Regionali in Sardegna con sorpresa: scuola chiusa a Biancareddu, si vota a casa della signora Maria

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

L’arte di arrangiarsi. Domenica 25 febbraio sono previste le elezioni Regionali 2024 in Sardegna per eleggere il nuovo presidente e il Consiglio regionale. A Biancareddu vicino Sassari, però, c’è un problema: l’ormai ex scuola elementare è chiusa e manca il seggio. Così, la signora Maria ha messo a disposizione del Comune proprio casa sua.

Si tratta di un appartamento adiacente in quello a cui effettivamente abita e proprio lì, quindi, sarà allestito il seggio di Biancareddu.

Alla pensionata, come rivelato dal quotidiano La Nuova Sardegna, andranno 100 euro al giorno.

La struttura dell’ex scuola elementare non è disponibile perché interessata da lavori di ristrutturazione, che sarebbero costati circa 170 mila euro.