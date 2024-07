Elezioni Regionali in Liguria 27 e 28 ottobre: gli orari dei seggi, quando si vota per il dopo Giovanni Toti

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Arriva l’ufficialità: le elezioni regionali in Liguria si terranno nelle date di domenica 27 e lunedì 28 ottobre. È quanto deciso sulla base dell’intesa tra il presidente facente funzione della Regione Liguria Alessandro Piana e la presidente della Corte d’Appello di Genova, Elisabetta Vidali.

Elezioni Regionali in Liguria: quando si vota

Le due date, già indicate nella giornata di martedì 30 luglio da Piana, sono state confermate. I cittadini della Liguria saranno quindi chiamati alle urne a fine ottobre e non a novembre, quando invece si terranno le elezioni in Emilia Romana e Umbria.

Come riporta il sito Telenord.it, la data è stata decisa sulla base delle esigenze organizzative degli uffici regionali e di quelle della Corte d’Appello, affinché le procedure elettorali si svolgano nelle migliori delle condizioni.

Domenica 27 si voterà dalle ore 7 alle 23, mentre lunedì 28 dalle ore 7 alle 15.

Le parole di Alessandro Piana

“Ringrazio la presidente Vidali, perché la data sulla quale abbiamo trovato l’intesa permette di conciliare l’organizzazione di un appuntamento così importante per l’intera comunità”, ha dichiarato il presidente ad interim della Regione Liguria, Alessandro Piana.

L’obiettivo, ha spiegato, è di “consentire alla nuova amministrazione regionale di partire quanto prima, salvo eventuale decreto del governo per accorpare l’appuntamento alle urne con le altre Regioni al voto”.

Chiesto il giudizio immediato per Giovanni Toti

Nel frattempo, nella giornata di martedì 30 luglio la Procura di Genova ha chiesto il giudizio immediato per Giovanni Toti, ex presidente della Regione Liguria agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione.

La stessa istanza è stata depositata anche per gli altri due soggetti coinvolti nella maxi inchiesta giudiziaria, l’imprenditore portuale Aldo Spinelli e l’ex presidente dell’Autorità portuale Paolo Emilio Signorini.

La richiesta di giudizio immediato è stata trasmessa al giudice per le indagini preliminari, che avrà cinque giorni per verificare se ci sono i presupposti per procedere e per fissare la data del processo, previsto quindi tra ottobre e novembre.

Fonte foto: ANSA Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, mentre lascia la sua casa con gli uomini della Guardia di Finanza per raggiungere la caserma di Genova

Dopo l’emissione del decreto, i tre indagati avranno 15 giorni per decidere se optare per procedure alternative, come il rito abbreviato o il patteggiamento.