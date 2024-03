Marco Marsilio vince le elezioni Regionali in Abruzzo, le reazioni da Giorgia Meloni a Elly Schlein

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il centrodestra si conferma nelle elezioni Regionali in Abruzzo, col candidato Marco Marsilio che vince e resta governatore. Battuto il candidato del “campo larghissimo” del centrosinistra Luciano D’Amico, con un distacco tra il 7 e l’8%. “Abbiamo fatto la storia” rivendica Marsilio, ricordando che in passato soltanto un’amministrazione uscente era stata confermata negli ultimi 30 anni.

Marsilio confermato governatore dell’Abruzzo

Marco Marsilio, quando mancano ancora poche sezioni da scrutinare, ha guadagnato il 53,5% dei voti, mentre Luciano D’Amico si è fermato al 46,4%.

L’affluenza, in calo rispetto al 2019, si attesta al 52,2% (-0,9% rispetto al precedente voto).

Fonte foto: ANSA Marco Marsilio festeggia la vittoria nel suo comitato elettorale

Quale partito ha ottenuto più voti

Il partito che ha ottenuto il maggior numero di voti, stando ai dati del portale Eligendo, è Fratelli d’Italia (24%), seguito dal Pd col 20%.

Terza piazza per Forza Italia che conquista il 13,2%, mentre la Lega è ferma al 7,6%. M5S al 7%, dietro anche ad Abruzzo insieme (7,6%).

Marsilio esulta: “Fatto la storia”

La vittoria e la riconferma alla Regione è arrivata nella notte, con i primi dati e gli exit poll che hanno fatto esultate il comitato elettorale del presidente uscente ancor prima dei risultati definitivi delle urne. Un successo che sa di storia per Marco Marsilio, che ha sottolineato un dato.

“Il popolo abruzzese ha scelto di conferirmi l’onore di guidare la Regione per altri 5 anni – ha detto -. Mai nei 30 anni precedenti una amministrazione uscente era stata riconfermata per un secondo mandato: è stata scritta una pagina storia e abbattuto un altro muro”.

E parlando dello schieramento avversario, il governato ha detto che “un testa a testa non è mai esistito. Il campo largo non è il futuro dell’Abruzzo, perché era il suo triste passato. Il campo largo non sarà il futuro dell’Italia”.

La reazione di Giorgia Meloni

“Marco Marsilio è il primo presidente nella storia dell’Abruzzo a essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grande orgoglio che i cittadini abruzzesi abbiano voluto continuare a dargli fiducia, e con lui a dare fiducia al centrodestra, che si conferma maggioritario. È una fiducia che, come sempre, non tradiremo. Continueremo a lavorare per restituire all’Abruzzo e all’Italia il posto che meritano. Grazie!”. Lo scrive sui social Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e leader di FdI.

Il silenzio del centrosinistra

Ancora nessuna dichiarazione, invece, per quel che riguarda il centrosinistra: Elly Schlein del Pd e Giuseppe Conte del M5S non hanno commentato i risultati.

L’unico ad aver commentato il ko è stato Luciano D’Amico in conferenza stampa: “Ho aspettato che si consolidassero i risultati. Un’ora fa ho chiamato Marsilio. Mi sono congratulato con lui. Il risultato è stato chiarissimo. Gli ho augurato buon lavoro assicurando che faremo un’opposizione che possa essere d’aiuto per realizzare progetti e programmi”.

Chi è Marco Marsilio

Romano classe 1968, Marco Marsilio è stato confermato governatore della Regione Abruzzo per altri cinque anni. Il primo mandato gli era stato assegnato nel 2019, con l’incarico conferitogli da febbraio dopo aver battuto alle urne Giovanni Legnini, candidato del centrosinistra, e Sara Marcozzi, candidata del Movimento 5 Stelle.

In precedenza già senatore, dal 2018 al 2019 e deputato dal 2008 al 2013, Marsilio ha mosso i primi passi nella politica nel Movimento Sociale Italiano di Giorgio Almirante e dopo essersi laureato in filosofia a “La Sapienza”di Roma nel 1993 è stato anche eletto consigliere di circoscrizione della 1ª circoscrizione comunale di Roma.

Passato per Alleanza Nazionale e PdL, dal 2012 è con Giorgia Meloni e Ignazio La Russa in Fratelli d’Italia, diventandone anche vice-tesoriere nazionale e portavoce costituente regionale del Lazio.