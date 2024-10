Elezioni Regionali 2024 in Liguria, qual è il partito più votato: dal boom Pd alla caduta della Lega

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il Pd doppia Fratelli d’Italia. I voti presi dal partito di Giorgia Meloni sono stati poco più della metà di quelli della principale forza di opposizione nelle elezioni in Liguria vinte dal candidato del centrodestra Marco Bucci. Flop di lega e Movimento 5 Stelle.

I risultati delle elezioni in Liguria

Il candidato del centrodestra Marco Bucci, sindaco di Genova in carica, ha vinto le elezioni regionali in Liguria e diventerà presidente della Regione. Succederà a Giovanni Toti, che si era dimesso a causa di un’inchiesta sulla presunta corruzione della sua giunta.

Molto bassa l’affluenza al voto. Alla chiusura dei seggi aveva espresso una preferenza poco meno del 46% degli aventi diritto, contro il 53% dell’ultima tornata elettorale regionale, tenutasi nel 2020. Fonte foto: ANSA L’abbraccio tra il candidato del centrosinistra Andrea Orlando e la segretaria del Pd Elly Schlein

Un dato che si è riflesso anche sul numero di voti presi dalle due coalizioni. Il centrodestra ha raggiunto circa 290mila voti, 100mila in meno del 2020, ottenendo quasi il 49% delle preferenze. La coalizione di centrosinistra ha invece preso alcune migliaia di voti in più di 4 anni fa, e ben il 10% in più dei consensi.

Quanti voti hanno preso i partiti di centrodestra: il crollo della Lega

Il primo partito del centrodestra è Fratelli d’Italia, che raccoglie il 15% dei consensi con 84mila voti. Son0 20mila in più del 2020, un risultato influenzato come allora da una lista civica a sostegno del candidato molto forte.

Risultato molto deludente per la Lega, che pur restando sopra Forza Italia di poche migliaia di voti, perde quasi 60mila preferenze, fermandosi a 47mila contro le oltre 100mila del 2020. In termini percentuali, il Carroccio passa da rappresentare il 17% dei votanti all’8,5%.

Circa gli stessi voti li prende Forza Italia, che però al contrario del partito di Salvini si rafforza, passando da 33mila a 44mila voti e dal 5% all’8% dei consensi.

I risultati dei partiti di centrosinistra: M5S vicino allo sbarramento

Nonostante la sconfitta per poche migliaia di voti del suo candidato presidente Andrea Orlando, il Pd può ritenersi soddisfatto del risultato elettorale del partito. Anche con il calo dell’affluenza, il partito di Schlein cresce di circa 159mila voti e raggiunge il 28% dei votanti.

Conferma il buon risultato delle europee Alleanza Verdi Sinistra, che il Liguria è il secondo partito della coalizione di centrosinistra con 34mila voti al 6%. La formazione non esisteva nel 2020, ma se paragonata a Europa Verde, i voti sono quadruplicati.

Altro flop alle elezioni locali per il Movimento 5 Stelle, che rischia quasi di scendere sotto la soglia di sbarramento del 3%. Voti quasi dimezzati per il partito di Conte, che raccoglie le preferenze solo del 4,5% degli elettori, meno di quelle della lista civica per Andrea Orlando.