Elezioni Lombardia, da Giulio Gallera e Feltri al virologo Fabrizio Pregliasco e Sgarbi: chi entra e chi no

Le elezioni regionali in Lombardia hanno segnato la conferma di Attilio Fontana alla presidenza. In corsa per un posto in Consiglio, però, anche tanti volti noti. Dal giornalista Vittorio Feltri, che dopo essere stato eletto al Comune di Milano si era dimesso, al direttore d’orchestra Alberto Veronesi, fino al virologo Fabrizio Pregliasco e a Giulio Gallera, ex assessore al Welfare dimessosi durante la pandemia: chi ce l’ha fatta e chi no.

Quanti seggi ha ottenuto il centrodestra nel Consiglio regionale in Lombardia

La coalizione che ha supportato la candidatura di Attilio Fontana ha conquistato 48 seggi in Consiglio regionale (22 FdI, 14 Lega, 6 Forza Italia, 5 lista Fontana e 1 Noi Moderati), oltre ovviamente a quello del presidente.

L’opposizione si dovrà accontentare dei 24 strappati dalle liste a supporto di Pierfrancesco Majorino (17 al Pd, 3 al M5S, 2 alla lista del candidato e 1 a Verdi-Sinistra) e dei 7 ottenuti da quelle che hanno invece appoggiato Letizia Moratti (4 alla sua lista, 3 ad Azione-Italia Viva). Nessun seggio, invece, per Mara Ghidorzi di Unione popolare.

Da sinistra a destra: Letizia Moratti, Attilio Fontana, Mara Ghidorzi e Pierfrancesco Majorino

Chi è entrato in Consiglio: spiccano Feltri e Sgarbi

Ecco l’elenco dei consiglieri di maggioranza:

Marco Alparone (FdI);

Roberto Anelli (Lega);

Patrizia Baffi (FdI);

Giacomo Basaglia Cosentino (Lista Fontana);

Alessandro Beduschi (FdI);

Filippo Bongiovanni (Lega);

Carlo Bravo (FdI);

Alessandro Cantoni (Lista Fontana);

Davide Carlo Caparini (Lega);

Alessandra Cappellari (Lega);

Francesca Caruso (FdI);

Marisa Cesana (Lista Fontana);

Gianluca Marco Comazzi (Forza Italia);

Alessandro Corbetta (Lega);

Giuseppe De Bernardi Martignoni (FdI);

Anna Dotti (FdI);

Jacopo Dozio (Lista Fontana);

Vittorio Feltri (FdI);

Alessandro Fermi (Lega);

Carmelo Salvatore Ferraro (Lista Fontana);

Fabrizio Figini (Forza Italia);

Attilio Fontana – presidente ;

; Matteo Forte (FdI);

Paolo Franco (FdI);

Sergio Gaddi (Forza Italia);

Christian Garavaglia (FdI);

Diego Invernici (FdI);

Ruggero Armando Invernizzi (Forza Italia);

Jonathan Lobati (Forza Italia);

Elena Lucchini (Lega);

Franco Lucente (FdI);

Lara Magoni (FdI);

Giovanni Francesco Malanchini (Lega);

Claudio Mangiarotti (FdI);

Floriano Massardi (Lega);

Barbara Mazzali (FdI);

Emanuele Monti (Lega);

Riccardo Pase (Lega);

Mauro Piazza (Lega);

Federico Romani (FdI);

Michele Schiavi (FdI);

Silvia Scurati (Lega);

Massimo Sertori (Lega);

Vittorio Sgarbi (Noi Moderati);

Simona Tironi (Forza Italia);

Chiara Valcepina (FdI);

Marcello Maria Ventura (FdI);

Alessia Villa (FdI);

Giacomo Zamperini (FdI).

Ecco l’elenco dei consiglieri di opposizione:

Samuele Astuti (Pd);

Paola Bocci (Pd)

Carlo Borghetti (Pd);

Pietro Bussolati (Pd);

Marco Carra (Pd);

Davide Casati (Pd);

Miriam Cominelli (Pd);

Emilio Delbono (Pd);

Nicola Di Marco (M5S);

Luca Daniel Ferrazzi (Lista Moratti);

Gian Mario Fragomeli (Pd);

Giuseppe Licata (Azione-Italia Viva);

Pierfrancesco Majorino (Pd) ;

; Alfredo Simone Negri (Pd);

Lisa Noja (Azione-Italia Viva);

Angelo Clemente Orsenigo (Pd);

Luca Paladini (Lista Majorino);

Michela Palestra (Lista Majorino);

Manfredi Palmeri (Lista Moratti);

Matteo Piloni (Pd);

Paola Pizzighini (M5S);

Paola Pollini (M5S);

Pietro Luigi Ponti (Pd);

Paolo Romano (Pd);

Onorio Rosati (Alleanza Verdi e Sinistra);

Ivan Rota (Lista Moratti);

Maria Rozza (Pd);

Martina Sassoli (Lista Moratti);

Jacopo Scandella (Pd);

Roberta Vallacchi (Pd);

Massimo Vizzardi (Azione-Italia Viva).

Chi non è entrato in Consiglio: out Fabrizio Pregliasco e Letizia Moratti

La lista di chi non ce l’ha fatta è altrettanto lunga.

Ci sono il virologo Fabrizio Pregliasco (capolista di Majorino, 2.005 preferenze), il direttore d’orchestra Alberto Veronesi (passato dalla lista in appoggio a Beppe Sala a Fratelli d’Italia: 1.077 voti), l’ex ciclista Claudio Chiappucci, ma anche l’ex sottosegretaria Valentina Aprea (uscita da Forza Italia per sostenere Letizia Moratti) e Giulio Gallera. L’ex assessore al Welfare di Forza Italia, non passa nonostante le 5.670 preferenze, battuto da Gianluca Comazzi (7.902).

Fuori anche il filosofo Stefano Zecchi (912 preferenze), che però potrebbe diventare l’assessore regionale alla Cultura, in quota FdI. Così come Cosima Buccoliero, ex direttrice del carcere di Bollate (3.391 preferenze).

