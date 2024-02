Elezioni in Sardegna Bocchino critica Truzzu: "Il centrodestra ha vinto, il candidato non ha aggregato"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

“Ha vinto il centrodestra”. Il giornalista Italo Bocchino, ex parlamentare del PdL, indica come vincitore delle elezioni in Sardegna la coalizione guidata da Truzzu, ma critica il candidato in svantaggio per la corsa alla presidenza della regione.

Bocchino critica Truzzu

Italo Bocchino, giornalista ed ex parlamentare di centrodestra, ha affermato durante la trasmissione ‘Otto e Mezzo’ in onda su La 7, che il centrodestra ha vinto le elezioni in Sardegna.

“Il centrodestra ha vinto le elezioni in Sardegna. Non ha il presidente della Regione perché il candidato non si è rivelato un candidato capace di aggregare l’elettorato” ha detto l’ex direttore del Secolo d’Italia.

Fonte foto: ANSA Paolo Truzzu, candidato del centrodestra in Sardegna

Al momento delle affermazioni mancavano ancora circa 400 sezioni da scrutinare su 1844 e la candidata di centrosinistra Alessandra Todde era in vantaggio di mezzo punto percentuale. Le liste di centrodestra che sostengono Truzzu hanno poco meno del 49% dei voti scrutinati, quelle di centrosinistra il 42%.

Le fratture nella maggioranza sulle elezioni in Sardegna

Prima delle elezioni in Sardegna, all’interno del centrodestra si è verificata una discussione molto accesa su quale potesse essere il candidato più adatto a guidare la coalizione per le elezioni regionali.

Da una parte la Lega di Matteo Salvini spingeva per la riconferma del governatore uscente Chrstian Solinas, del Partito Sardo d’Azione, mentre Giorgia Meloni avrebbe preferito Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, di Fratelli d’Italia.

Alla fine è stata la presidente del Consiglio ad avere la meglio, ma sul tema lo stesso Bocchino commenta: “È impossibile sapere se i risultati sarebbero stati diversi con un altro candidato”.

Divisioni nel centrosinistra

Alla domanda se l’unica speranza del centrodestra sia la divisione nel centrosinistra, Italo Bocchino risponde: “Sarebbe un errore pensare di poter governare sulle divisioni degli altri“.

“Io faccio un’analisi completamente diversa. Il risultato di un buon governo da parte del Governo nazionale sta anche nel risultato delle elezioni sarde. I numeri dicono che i Partiti sono stati premiati” ha aggiunto il giornalista, sottolineando ancora una volta come i dati parziali premino le liste di centrodestra.

“C’è stato un errore perché non si è percepito che c’era una frattura tra il candidato Truzzu e la città di Cagliari” ha poi concluso l’ex parlamentare.