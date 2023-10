Elezioni in Polonia alla coalizione di Donald Tusk pro Europa: chi ha vinto secondo gli exit poll, i numeri

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

È in corso lo spoglio dei voti per le elezioni in Polonia, dove nella giornata di domenica 15 ottobre si è votato per rinnovare il parlamento. I risultati ufficiali finali sono attesi tra lunedì e martedì, ma dagli exit poll appare chiara la sconfitta del partito uscente di governo, nazionalista e di destra, Diritto e Giustizia: il PiS del primo ministro Mateusz Morawiecki resta primo partito ma la maggioranza va alla coalizione pro Europa guidata da Donald Tusk.

Elezioni Polonia, gli exit poll

“La democrazia ha vinto. La Polonia ha vinto”. Così Donald Tusk, ex primo ministro polacco ed ex presidente del Consiglio europeo, ha rivendicato la vittoria della coalizione dei partiti di opposizione alle elezioni politiche in Polonia.

Secondo gli exit poll infatti i partiti di opposizione di centrosinistra avrebbero ottenuto la maggioranza nel parlamento polacco. Se fossero confermati i risultati sarebbe una dura sconfitta per il partito di destra al governo, Diritto e Giustizia guidato da Jaroslaw Kaczynski, al potere dal 2015.

Fonte foto: ANSA Il primo ministro uscente Mateusz Morawiecki

Le proiezioni danno il partito di governo nazional-conservatore in testa, ma con un numero di seggi insufficienti per avere la maggioranza e restare al governo.

Le elezioni di domenica 15 ottobre hanno fatto registrare una affluenza record, al 72,9%, la più alta dalla caduta del comunismo nel 1989.

I numeri degli exit poll

In base agli exit poll, il partito Diritto e Giustizia (PiS) del primo ministro Mateusz Morawiecki ha vinto con il 36,8% dei voti, davanti al centrista Coalizione Civica di Donald Tusk che avrebbe preso il 31,6% dei voti.

Al terzo posto la neonata formazione centristra Terza Via, che comprende un partito centrista e uno di centrodestra, al 13%. A seguire il partito Nuova Sinistra (Lewica) all’8,6%, mentre il partito di estrema destra Confederazione, che diversi sondaggi davano come la sorpresa, si è fermato al 6,2%.

Le proiezioni sulla base degli exit poll danno a PiS 200 seggi sui 460 del parlamento polacco: numeri insufficienti per governare, al di sotto della maggioranza di 231 voti. Maggioranza che va invece ai partiti di opposizione, che in totale dovrebbero avere 248 seggi.

Polonia, verso un governo pro Europa

Con questi risultati si profila quindi una svolta storica per la Polonia, con la caduta del governo di destra al potere dal 2015. Si prospetta l’avvento di un governo più europeista dell’attuale, che potrebbe anche cambiare gli assetti politici nell’Europa centro-orientale.

Il governo polacco del primo ministro Mateusz Morawiecki è da anni impegnato in un braccio di ferro con Bruxelles, soprattutto per la controversa riforma giudiziaria voluta da PiS, considerata un attacco allo stato di diritto e alla democrazia e una svolta verso un Paese semiautoritario.