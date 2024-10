Elezioni in Liguria, Marco Bucci e la frase sull'avere figli: candidate del centrosinistra in rivolta

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Mancano solo due settimane alle elezioni in Liguria, e il dibattito tra i due candidati alla presidenza è già entrato nel vivo. In questo clima di confronti politici, stanno facendo discutere le affermazioni pronunciate da Marco Bucci, chiamato a intervenire insieme ad Andrea Orlando durante un evento della Curia di Genova il 14 ottobre.

Elezioni Liguria, la frase choc di Marco Bucci

Il dibattito organizzato dalla Curia di Genova, durante il quale i due candidati alla presidenza sono stati chiamati a intervenire, è stato un momento adatto per riflettere sulla questione della denatalità, fortemente sentita in una Liguria ormai prossima alle elezioni.

Anche il candidato del centrodestra Marco Bucci è intervenuto sulla questione, ma le sue controverse affermazioni non sono affatto piaciute alla sinistra.

Marco Bucci, candidato di centrodestra alla presidenza e attuale sindaco di Genova

Dopo aver promesso interventi contro la denatalità, Bucci ha dichiarato: “Se non si fanno figli non è solo un problema economico, ma di altro tipo. E io vorrei che tutti noi avessimo fatto figli”.

La rivolta delle candidate del centrosinistra

Immediata la risposta del centrosinistra. Innanzitutto, il candidato Andrea Orlando, presente al dibattito, ha subito replicato alle affermazioni di Bucci.

Riprendendo il tema della denatalità, Orlando ha ribattuto: “Sono sicuro che non sia un problema che si risolve criminalizzando le persone che non hanno figli perché non li hanno potuti avere”.

Ma la questione è ben lungi dall’essere conclusa. A poche ore dalla fine del dibattito, la Conferenza delle democratiche della Liguria, alla quale partecipano le candidate del centrosinistra, ha pubblicato una nota stampa.

La Conferenza ha definito quelle di Bucci come “parole vergognose”, in quanto “non tengono in alcun modo in considerazione la complessità della questione demografica e che risultano discriminatorie”, ricordando inoltre che il non avere figli potrebbe anche dipendere da questioni personali o mediche.

La nota stampa porta la firma delle candidate di Pd, Andrea Orlando presidente, Liguri a testa alta, AVS, M5S e Patto Civico Riformista.

La risposta di Bucci

Insomma, il dibattito rischia di influire sui risultati delle prossime elezioni in Liguria, e sta già diventando un caso nazionale.

Ad ogni modo, Marco Bucci ha subito replicato, affermando che il suo era semplicemente un augurio.

“È pura speculazione di chi travisa le parole” assicura, auspicando una Liguria fatta di giovani e accusando il Pd di vittimismo.