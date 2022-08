Elezioni, Giorgia Meloni avvisa Mattarella: "Io premier? Se FdI vince non può fare scelta diversa"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Manca ormai poco meno di un mese al ritorno alle urne, con le attese elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022 che vedranno formare un nuovo Parlamento dopo lo scioglimento delle Camere firmato a luglio dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Proprio Mattarella, nei giorni successivi al ritorno al voto, sarà chiamato ad affidare l’incarico al nuovo presidente del Consiglio, e anche se mancano ancora diverse settimane c’è già chi fa pressione su di lui.

A bussare alla porta del Quirinale, su tutte, è la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che nel corso di un appuntamento elettorale in Puglia ha mandato un chiaro messaggio a Mattarella in vista della decisione sul nuovo Governo che prenderà presto forma.

Meloni premier, il messaggio a Mattarella

La leader di Fratelli d’Italia, infatti, guarda con entusiasmo e ottimismo ai risultati che il centrodestra otterrà nelle elezioni del 25 settembre, consapevole che al momento la coalizione è davanti al centrosinistra e che il suo partito è il più votato dagli italiani. Secondo gli accordi presi con Salvini e Berlusconi, il nome del nuovo premier sarà deciso dal partito che otterrà più voti e, al momento, Meloni è consapevole di correre indisturbata verso Palazzo Chigi.

Ecco allora che nel corso dell’appuntamento elettorale in Puglia che ha voluto mettere le cose in chiaro col presidente della Repubblica, mandando un chiaro messaggio: “Se dovesse vincere il centrodestra e ci fosse l’affermazione di Fratelli d’Italia, non ho ragione di credere che Mattarella possa assumere una scelta diversa” da quella di indicarmi come premier“.

Meloni ha poi aggiunto di essere tranquilla, ma di essere comunque consapevole di uno “scollamento tra la realtà e quanto vedo sulla stampa”.

Meloni: “Sono pronta a governare”

Nel corso del suo intervento in piazza, Giorgia Meloni ha poi ribadito di sentirsi pronta e all’altezza di guidare il nuovo Governo. “È un impegno che non prendo a cuor leggero, la notte non dormo” ha raccontato la leader di Fratelli d’Italia.

L’invito di Meloni, dunque, non può che essere quello di andare a votare: “Sono pronta a governare, ma si deve trattare di un governo serio, coraggioso, senza secondi fini. Spero di farlo, se poi lo farò, non dipende da me ma dagli italiani. Perciò dico: ‘Andate a votare il 25 settembre‘. Non vi girate dall’altra parte”.