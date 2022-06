Elezioni amministrative, Salvini battuto da Meloni: cosa cambia per il Governo e nel centrodestra

Il centrodestra festeggia la vittoria a Palermo, Genova e L’Aquila, ma non festeggiano tutti i partiti dell’area politica prediletta dai cittadini italiani che, il 12 giugno, si sono recati alle urne per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale.

Ad esempio non sarà entusiasta Matteo Salvini, il leader della Lega. Il Carroccio è infatti finito dietro al partito capitanato da Giorgia Meloni, che, quindi, concretizza ciò che i sondaggi registravano già da da diverse settimane: il centrodestra italiano è trainato da Fratelli d’Italia.

All’indomani delle amministrative ci si chiede se e come il risultato dei seggi sarà in grado di alterare gli equilibri all’interno della maggioranza che sostiene l’attuale governo di Mario Draghi.

Non è passato molto tempo dalla chiusura delle urne, ma già il dibattito, su questo argomento, sembra aperto: a parlare è proprio la trionfatrice di questa tornata, Giorgia Meloni, che ha sollecitato l’alleato – competitor Matteo Salvini a togliere l’appoggio della Lega al governo del premier.

“Fossi in loro lo farei”. Così la leader di FdI parlando di Salvini e Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa convocata in via della Scrofa. Il riferimento è alla richiesta, quindi indirizzata anche al fondatore di Forza Italia, di lasciare l’esecutivo.

I prossimi giorni saranno naturalmente rivelatori: quali saranno le mosse dei forzisti? Come si comporterà Salvini?

“Non nascondo la soddisfazione di FdI – ha poi continuato Meloni in conferenza stampa – si deve partire col dire che il centrodestra si afferma in queste elezioni. Durante la campagna ho sentito dire, chi vince queste elezioni, vince le politiche. Non so se lo ridirebbe”.

“C’è il ritorno di un sano bipolarismo – è il commento della leader di Fratelli d’Italia – centrodestra sia chiaro, compatto e alternativo alla sinistra. Questo ci chiedono gli elettori. FdI cresce ovunque con dati molto significativi. FdI è la forza traino del centrodestra spiega il suo posizionamento”.