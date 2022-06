Elezioni amministrative, cosa dicono gli exit poll: l'ex calciatore Damiano Tommasi in testa a Verona

Alle ore 23 di domenica 12 giugno si sono chiuse le urne per i referendum e, per le città al voto, per le elezioni amministrative. Il conteggio dei voti comincerà domani mattina per i referendum e domani pomeriggio per le comunali. Subito dopo la chiusura dei seggi, però, sono stati pubblicati i risultati dei primi exit poll riguardanti le città principali. Per quanto riguarda i referendum, il quorum sembra essere molto lontano dal 50% per tutti e cinque i quesiti sulla giustizia.

Marco Bucci avanti a Genova

Secondo Opinio Rai, il centrodestra potrebbe incassare la vittoria già al primo turno a Genova e Palermo. Nel capoluogo ligure il sindaco uscente, Marco Bucci, è dato tra il 51-55% mentre lo sfidante del centrosinistra, Ariel Dello Strologo, è fermo al 36-40%.

Anche secondo gli intention poll Tecné per Mediaset Bucci dovrebbe farcela a primo turno. Centrodestra avanti anche a Palermo, con Roberto Lagalla al 43-47% (Opinio Rai) e al 41,5-45,5% secondo Tecné. In caso di ballottaggio se la vedrà con il candidato del centrosinistra Franco Miceli, che si attesta a un massimo del 31% negli exit poll.

Sorpresa Damiano Tommasi a Verona

Secondo Opinio Rai a Verona l’ex calciatore della Roma e della Nazionale, Damiano Tommasi, potrebbe presentarsi in vantaggio al ballottaggio.

Tommasi, sostenuto da Pd, M5S e Azione, è al 37-41%, davanti al sindaco uscente di Fratelli d’Italia Federico Sboarina(27-31%) e all’ex leghista Flavio Tosi (27-31%).

Damiano Tommasi in vantaggio anche secondo Tecné, che lo dà al 39-43%.

Fonte foto: ANSA Il sindaco di Genova Marco Bucci al voto

A Parma avanti Michele Guerra

A Parma, dove i 5 Stelle non hanno presentato una propria lista, il candidato del centrosinistra Michele Guerra è in testa con il 40-44% dei voti secondo Opinio Rai. Al ballottaggio sfiderà Pietro Vignali del centrodestra (19-23%).

Ballottaggio probabile anche a Catanzaro tra Valerio Donato (40-44%) di Forza Italia, Lega e Udc e il candidato di Pd e 5Stelle Nicola Fiorita (31-35%). Distacco leggermente inferiore, a Catanzaro, secondo gli intention poll di Tecné per Mediaset.

A L’Aquila, invece, possibile elezione al primo per il sindaco uscente di FdI Pierluigi Biondi (49-53%) in vantaggio su Stefania Pezzopane (23-37%). Secondo Tecné Biondi è al 48-52%.

Ultimo aggiornamento ore 00.43



Riprenderemo la diretta dalle 7.00

Per tutti gli aggiornamenti ufficiali consultate il sito del Ministero dell’Interno