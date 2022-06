Elezioni amministrative 2022, botta e risposta tra Salvini e Meloni: tensioni nel centrodestra

Aria tesa nella destra italiana a pochi giorni dalle elezioni amministrative. Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono tornati a scambiarsi a distanza frecciate e parole polemiche proprio sul tema della prossima tornata elettorale. Il leader della Lega ha accusato l’alleato di dividere la coalizione andando da soli in alcuni comuni, mentre la presidente di Fratelli d’Italia ha replicato parlando di “visione strabica” del leghista.

Amministrative, l’accusa di Salvini a Meloni

I rapporti tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni non sono idilliaci da tempo, considerando anche che la Lega è al governo mentre Fratelli d’Italia è all’opposizione. A far partire il nuovo botta e risposta tra i due alleati è stato ieri sera il segretario della Lega, ospite a ‘Quarta Repubblica’.

“Io lavoro per unire, In qualche Comune Fratelli d’Italia ha scelto di dividere il centrodestra e andare da solo. Mi auguro – ha detto Salvini – che siano errori di percorso, conto che nei prossimi mesi il centrodestra governi insieme”.

ll leghista ha poi rincarato la dose: “Laddove il centrodestra si divide si avvantaggia la sinistra. Non do colpe, faccio l’esempio di Parma, dove un centrodestra compatto probabilmente avrebbe vinto anche al primo turno ma la scelta di FdI di correre da sola, anche contro il centrodestra, probabilmente ci impedirà di vincere al primo turno ma non sto qui a fare processi: lavoro perché il centrodestra sia compatto e vinca le elezioni politiche”.

Amministrative, la replica di Meloni a Salvini

La risposta di Giorgia Meloni alle parole di Matteo Salvini non si è fatta attendere. “Mi sembra una lettura un po’ distorta. Ci sono dei Comuni nei quali Fratelli d’Italia ha fatto una scelta diversa da Lega e Forza Italia, Comuni in cui la Lega ha fatto una scelta diversa e Comuni nei quali Forza Italia ha fatto una scelta diversa”, ha detto a margine del Salone del Mobile.

La presidente di Fratelli d’Italia prende ad esempio Messina, dove Fdi sostiene un candidato di Forza Italia mentre la Lega ha “fatto un’altra scelta con De Luca”. “Non mi pare – ha detto – che si possano trattare le questioni così. In alcuni casi non siamo riusciti per ragioni che sono territoriali, anche di rapporti. Le ragioni territoriali sono complesse”.

Ospite a ‘Porta a Porta’, Meloni ha poi lanciato una frecciata a Salvini, affermando che il segretario leghista ha una “visione un po’ strabica” sulla vicenda.

“Ci sono casi che non siamo riusciti a risolvere”, ha aggiunto, ma “che si scarichi sempre la colpa su Fdi non lo accetto perché abbiamo lavorato più di tutti per l’unità della coalizione”.

Elezioni e sondaggi, botta e risposta tra Salvini e Meloni

Il botta e risposta tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni ha riguardato anche l’aumento dei consensi che sta registrando nei sondaggi Fratelli d’Italia, all’opposizione del governo Draghi mentre l’alleato della Lega è nella maggioranza.

“Giorgia ha scelto la via dell’opposizione e questa legittima scelta nel breve periodo paga più che stare al governo con Letta, Renzi e Conte. Ma io – ha detto Salvini – la Lega all’opposizione che cresce nei sondaggi e lascia campo libero alla sinistra per aumentare le tasse non l’ho voluta”.

Secondo Meloni invece stare all’opposizione non paga: “Quando Fdi fu l’unico partito a non appoggiare il governo Draghi, ci si disse che saremmo scomparsi. Si disse che era una scelta suicida. Oggi si dice il contrario, qual è la scelta giusta?”.

“Secondo me – ha detto – non paga l’opposizione, ma il fatto che Fdi è un partito che se dice una cosa, la fa. C’è una affidabilità che ci sta premiando”.