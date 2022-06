Elezioni amministrative 2022 a Verona: data e orari, chi sono i candidati sindaci, come si vota

Nella giornata di domenica 12 giugno 2022 in Italia scatterà un nuovo election day: in quella data, infatti, sono in programma sia il referendum sulla giustizia che le elezioni amministrative in quasi 1000 comuni, tra cui anche diversi capoluoghi di provincia (26) e capoluoghi di regione (4). Si vota anche a Verona.

Elezioni amministrative Verona: data, orari, ballottaggio

Come appena sottolineato, le prossime elezioni amministrative a Verona sono previste nella giornata di domenica 12 giugno 2022. In caso di ballottaggio, cioè nell’eventualità in cui nessuno dei candidati dovesse raggiungere il 50% al primo turno, le nuove votazioni avranno luogo domenica 26 giugno 2012. Di seguito, ecco tutte le informazioni che è necessario conoscere per arrivare preparati all’appuntamento.

Domenica 12 giugno i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23. Dopo le votazioni, è previsto prima lo spoglio dei 5 referendum sulla giustizia (qua per approfondire i quesiti) e, successivamente, a partire dalle ore 14 di lunedì 13 giugno, lo scrutinio dei voti delle elezioni amministrative.

Come funzionano le elezioni per i comuni con più di 15 mila abitanti

In Italia, la legge elettorale in vigore che disciplina le elezioni amministrative stabilisce che l’elezione del sindaco avvenga con un sistema maggioritario, mentre i consiglieri sono suddivisi su base proporzionale.

A Verona, che è un comune con un numero di abitanti superiore a 15mila, la legge prevede che il sindaco o la sindaca possono essere eletti con il 50% di voti; nell’eventualità in cui non venga raggiunta questa soglia al primo turno, è previsto il ballottaggio tra i due candidati che hanno raccolto più voti. Se, in quest’ultimo caso, dovesse verificarsi una parità esatta, allora sarebbe eletto il candidato più anziano.

Come vengono suddivisi i seggi

Alle liste collegate al sindaco eletto è garantito il 60% dei seggi, allo scopo di assicurare la formazione di una maggioranza in grado di poter svolgere correttamente il proprio lavoro. I restanti posti in giunta sono assegnati alle altre liste col metodo proporzionale, o metodo D’Hondt.

Come negli altri comuni che hanno più di 15mila abitanti, anche a Verona gli elettori potranno optare per il voto disgiunto, esprimendo fino a 2 preferenze, per un uomo e una donna.

Elezioni amministrative Verona, i candidati

Ecco la lista dei sei candidati per le elezioni amministrative a Verona, con relativi partiti e liste che li sostengono:

Federico Sboarina : Fratelli d’Italia, Lega, Sboarina Sindaco – Battiti, Verona Domani – Coraggio Italia, Verona al Centro e Veneta Autonomia – Noi Con l’Italia.

: Fratelli d’Italia, Lega, Sboarina Sindaco – Battiti, Verona Domani – Coraggio Italia, Verona al Centro e Veneta Autonomia – Noi Con l’Italia. Flavio Tosi : Lista Tosi, Fare!, Movimento Difesa Sociale, Csu Veneta, Prima Verona, Pensionati Veneti, Ama Verona e Tosi C’è.

: Lista Tosi, Fare!, Movimento Difesa Sociale, Csu Veneta, Prima Verona, Pensionati Veneti, Ama Verona e Tosi C’è. Damiano Tommasi : Azione – Più Europa, Partito Democratico, Europa Verde – Demos – Volt, In Comune Per Verona, Traguardi e Damiano Tommasi Sindaco.

: Azione – Più Europa, Partito Democratico, Europa Verde – Demos – Volt, In Comune Per Verona, Traguardi e Damiano Tommasi Sindaco. Alberto Zelger : Verona Per la Libertà, Zelger Sindaco ed il Popolo della Famiglia.

: Verona Per la Libertà, Zelger Sindaco ed il Popolo della Famiglia. Anna Sautto : 3V Verità e Libertà.

: 3V Verità e Libertà. Paola Barollo: Verona Costituzione Libero Pensiero.

Il sindaco uscente di Verona, Federico Sboarina, corre per un secondo mandato, con l’appoggio di Fratelli d’Italia e Lega (ma non di Forza Italia).

Il sindaco uscente Federico Sboarina