Elezioni amministrative 2022 a Genova: data e orari, chi sono i candidati sindaci, come si vota

Come in altre città d’Italia, domenica 12 giugno anche a Genova si voterà per le amministrative. Il capoluogo ligure è chiamato a scegliere il nuovo sindaco tra sette candidati, tra cui anche il primo cittadino uscente Marco Bucci. Nello stesso giorno, il 12 giugno, si voterà anche per i cinque referendum sulla giustizia.

Elezioni amministrative a Genova: i candidati

Il sindaco uscente, Marco Bucci, è sostenuto dal centrodestra e da Italia Viva, i cui candidati sono presenti in alcune liste civiche a sostegno di Bucci.

Azioni, partito di Calenda, ha invece dato indicazione di votare il sindaco uscente senza però stringere accordi.

Ecco quali sono i candidati in corsa per le elezioni amministrative 2022 a Genova:

· Marco Bucci: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc, Lista Toti, Vince Genova, Gente d’Italia e Genova Domani

· Ariel Dello Strologo: Partito democratico-Articolo 1-Psi, Sinistra italiana, Europa Verde-Lista sansa, Movimento 5 stelle e Genova civica

· Carlo Carpi: Insieme per Genova

· Mattia Crucioli: Uniti per la Costituzione Crucioli sindaco

· Mattia Manzano Olivieri: Movimento 3V

· Antonella Marras: La sinistra insieme

· Cinzia Ronzitti: Partito comunista dei lavoratori

Marco Bucci, a caccia del secondo mandato, è stato il primo sindaco di centrodestra a interrompere il dominio del centrosinistra nel capoluogo ligure. L’avvocato Ariel Dello Strologo, forte del sostegno “giallorosso” di Pd e Movimento 5 Stelle, cercherà di riconquistare Genova.

Fonte foto: ANSA Marco Bucci (a sinistra) e Ariel Dello Strologo (a destra)

Antonella Marras raccoglie i partiti della sinistra estrema: Partito comunista italiano, Rifondazione e Sinistra anticapitalista. Il senatore Mattia Crucioli è sotenuto, tra gli altri, anche da Italexit di Gianluigi Paragone. Cinzia Ronzetti è un’altra candidata della sinistra, mentre Carlo Carpi e Martino Manzano Olivieri sono espressione di liste civiche.

Genova al voto per le amministrative: gli orari dei seggi

I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica 12 giugno. Dopo la chiusura delle urne si procederà immediatamente allo spoglio per i cinque referendum e solo il giorno dopo, alle 14 di lunedì, si passerà allo scrutinio delle amministrative. In Liguria, oltre a Genova, si vota anche in un altro capoluogo di provincia: La Spezia.

Amministrative a Genova: la legge elettorale

Essendo un comune con più di 15mila abitanti, la legge elettorale per le amministrative prevede il ballottaggio se nessuno dei canditati dovesse ottenere la maggioranza assoluta al primo turno. Al ballottaggio andranno i due candidati più votati. I consiglieri comunali verranno assegnati col metodo proporzionale, ma per garantire una certa governabilità la legge prevede l’assegnazione del 60% dei seggi.

Il restante 40% viene attribuito con il metodo D’Hondt a tutte le liste e gruppi di liste che hanno superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi. A Genova, come in altri comuni con più di 15mila abitanti, è ammesso il voto disgiunto, quindi gli elettori possono votare un candidato sindaco e dare la preferenza a un candidato consigliere (o due, rispettando la parità di genere) non collegato alla lista del sindaco scelto.

Comunali a Genova: cosa dicono i sondaggi

I sondaggi sulle elezioni comunali di Genova, finora, hanno dato sempre il sindaco uscente Bucci vincitore al primo turno. Tuttavia, il vantaggio su Dello Strologo si va assottigliando. Nell’ultimo sondaggio Bidimendia del 25 maggio Bucci viene dato al 51,1%, seguono Dello Strologo con il 1,1% e Marras con il 3,4%. Un sondaggio Ipsos del 26 maggio dava Bucci al 55,3%, Dello Strologo al 39,5% e Crucioli terzo con il 2,3%. A inizio maggio l’istituto Tecnè per Primo Canale ha effettuato un sondaggio che vedeva Bucci al 54,4% e Dello Strologo al 41,7%.