Elezioni amministrative 12 giugno 2022, risultati primo turno. I sindaci delle principali città

Domenica 12 giugno 2022 si è votato per l’elezione del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale in oltre 970 comuni italiani. Tra questi anche due grandi città come Palermo e Genova, capoluoghi molto popolosi come Verona, Padova, Messina, Taranto e altre città rilevanti come Parma, La Spezia, Catanzaro, Monza, Como, Lucca solo per dirne alcune. È un momento molto delicato per gli equilibri politici nel Paese.

I partiti si sono presentati spesso ma non sempre nelle alleanze che probabilmente prefigurano lo scenario delle sempre più imminenti elezioni politiche. Centrodestra compatto quasi ovunque, anche se in alcuni casi l’alleanza è saltata, lasciando intendere che in quell’area politica sia in atto un braccio di ferro tra le forze più centriste e quelle più convintamente a destra.

Sul fronte opposto si nota la totale assenza di candidati del M5S che quasi ovunque si è alleato, o forse sarebbe meglio dire appiattito, su candidati del Pd. Calenda e Renzi giocano un ruolo da jolly: se il primo o ha presentato suoi candidati o ha trovato l’alleanza con il centrosinistra, il secondo ha letteralmente fatto il gioco delle 3 carte. In alcuni casi è tornato nel centrosinistra appoggiando candidati del Pd, in altri casi ha presentato candidati suoi, in altri ancora ha appoggiato candidati del centrodestra.

La corsa alle politiche del 2023 si fa sempre più seria e gli schieramenti stanno iniziando a trovare una loro fisionomia. Il risultato di queste elezioni è importante anche in questa ottica. Di seguito i risultati delle elezioni in alcuni dei principali capoluoghi italiani, seguendo il canonico ordinamento da Nord a Sud (qui il recap).

Proiezione elezione sindaco Genova, La Spezia, Alessandria, Monza, Como

ALESSANDRIA (dati Viminale, 23 sezioni su 93)

Sindaco uscente: Gianfranco Cuttica (centrodestra)

Gianfranco Cuttica centrodestra 42,88% Giorgio Abonante Pd, M5S 39,62% Giovanni Barosini Iv, Azione 14,82% affluenza 58,29% sezioni 93

COMO (dati Viminale, 0 sezioni su 74)

Sindaco uscente: Mario Landriscina (centrodestra)

Barbara Minghetti centrosinistra Giordano Molteni centrodestra Fabio Aleotti civico affluenza 52,52% sezioni 74

MONZA (dati Viminale, 0 sezioni su 110)

Sindaco uscente: Dario Allevi (c.destra)

Dario Allevi centrodestra Paolo Pilotto centrosinistra affluenza 51,86% sezioni 110

GENOVA (dati Viminale, 338 sezioni su 656)

Sindaco uscente: Marco Bucci (centrodestra)

Marco Bucci centrodestra 55,69% Ariel Dello Strologo centrosinistra + M5S 37,87% affluenza 49,14% sezioni 656

LA SPEZIA (dati Viminale, 15 sezioni su 96)

Sindaco uscente: Pierluigi Peracchini (centrodestra)

Pierluigi Peracchini centrodestra 52,91% Piera Sommovigo PD, M5S 38,55% Antonella Franciosi Italia Viva 1,78% affluenza 55,65% sezioni 96

Proiezione elezioni sindaco Verona, Padova, Parma, Piacenza, Lucca, Pistoia, L’Aquila

VERONA (dati Viminale, 49 sezioni su 265)

Sindaco uscente: Federico Sboarina (centrodestra)

Federico Sboarina centrodestra 32,11% Flavio Tosi civica 23,68% Damiano Tommasi centrosinistra 40,64% affluenza 60,07% sezioni 265

PADOVA (dati Viminale, 15 sezioni su 206)

Sindaco uscente: Sergio Giordani (centrosinistra)

Sergio Giordani Pd, M5S 57,37% Francesco Peghin centrodestra 35,12% affluenza 61,1% sezioni 206

PIACENZA (dati Viminale, 42 sezioni su 108)

Sindaco uscente: Patrizia Barbieri (centrodestra)

Patrizia Barbieri centrodestra 37,34% Katia Tarasconi centrosinistra 40,65% Stefano Cugini M5S 10,41% affluenza 57,14% sezioni 108

PARMA (dati Viminale, 59 sezioni su 204)

Sindaco uscente: Federico Pizzarotti (civica di sinistra)

Michele Guerra centrosinistra 43,96% Pietro Vignali Lega, Forza Italia 22,46% Priamo Bocchi FdI 7,07% affluenza 53,44% sezioni 204

LUCCA (dati Viminale, 12 sezioni su 86)

Sindaco uscente: Alessandro Tambellini (centrosinistra)

Francesco Raspini Pd 44,45% Mario Pardini centrodestra 33,91% Alberto Veronesi Iv, Azione, +Europa 3,71% affluenza 53,27% sezioni 86

PISTOIA (dati Viminale, 36 sezioni su 100)

Sindaco uscente: Alessandro Tomasi (centrodestra)

Alessandro Tomasi centrodestra 51,22% Federica Fratoni Pd, M5S, Iv 28,34% affluenza 55,4% sezioni 100

L’AQUILA (dati Viminale, 2 sezioni su 81)

Sindaco uscente: Pierluigi Biondi (centrodestra)

Pierluigi Biondi centrodestra 47,99% Stefania Pezzopane Pd, M5S 23,17% Americo Di Benedetto Azione 27,9% affluenza 64,5% sezioni 81

Proiezioni elezioni sindaco Taranto, Catanzaro, Messina, Palermo

TARANTO (dati Viminale, 5 sezioni su 191)

Sindaco uscente: Rinaldi Melucci (centrosinistra)

Rinaldo Melucci centrosinistra, M5S 61,08% Walter Musillo centrodestra 30,75% affluenza 63,97% sezioni 191

CATANZARO (dati Viminale, 2 sezioni su 92)

Sindaco uscente: Sergio Abramo (centrodestra)

Nicola Fiorita centrosinistra 31,34% Wanda Ferro centrodestra 7,46% Valerio Donato civica 47,76% affluenza 70,36% sezioni 92

MESSINA (dati Viminale, 5 sezioni su 253)

Sindaco uscente: Cateno De Luca (centrodestra)

Maurizio Croce centrodestra 19,22% Franco de Domenico centrosinistra 13,81% Federico Basile civico 64,86% affluenza 55,64% sezioni 253

PALERMO (dati Viminale, 5 sezioni su 600)

Sindaco uscente: Leoluca Orlando (centrosinistra)

Franco Miceli centrosinistra + M5S 23% Roberto Lagalla centrodestra + IV 56% Fabrizio Ferrandelli Azione +Europa 15% affluenza 41,87% sezioni 600