Eleonora Paveri morta a Pavia, disposta l'autopsia: dall'incidente in monopattino alle urla, i punti oscuri

Sono ancora avvolte dal mistero le cause che hanno portato al decesso di Eleonora Paveri, trovata morta in strada a Pavia nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 agosto dopo una serata con amici.

Cosa è successo a Eleonora Paveri

Sulla morte di Eleonora Paveri (per tutti “Sky”) stanno indagando gli agenti della questura.

Come riportato dal Corriere della Sera, la ragazza, 18 anni, era alla guida di un monopattino elettrico. Dietro di lei c’era l’amica del cuore, Chiara, diciassettenne. A un tratto, dopo una curva ad angolo retto che divide una fila di case dalla campagna, le due sono cadute.

Dalla questura hanno spiegato che, quando sono state soccorse (la telefonata al 118 è arrivata all’1 e 51 e l’ambulanza sarebbe giunta sul posto dopo pochissimo), le due ragazze erano coscienti. Poi Eleonora Paveri ha perso i sensi e ha smesso di respirare poco più tardi, al vicino ospedale San Matteo. Nessuna conseguenza per l’amica: per lei spavento, choc e ricovero in Osservazione per cautela.

Gli agenti sono tassativi nell’escludere l’ipotesi dell’investimento da parte di un pirata della strada fuggito via.

Molto probabilmente si è trattato di un malore alla guida del monopattino. Non è da escludere una botta alla testa nel cadere sull’asfalto.

I rilievi della Polizia nel luogo in cui sono state ritrovate Eleonora Paveri e l’amica.

Cosa ha fatto Eleonora Paveri prima di morire

A ricostruire quanto accaduto nella serata con gli amici trascorsa da Eleonora Paveri nella serata di domenica è ancora il Corriere della Sera, anche attraverso le parole di Sofiam Agal, 21 anni, operaio, membro della comitiva di “Sky” (la ragazza si era aggregata al gruppo un mese e mezzo fa).

Sofiam, visibilmente commosso, ha descritto una “serata normalissima“, Il ritrovo del gruppo, dopo cena, è davanti a un centro polivalente, con parco, panchine. “Noi ci vediamo per bere qualcosa, capita che la polizia arrivi per dei controlli” ha proseguito il giovane.

Di “Sky” ha raccontato: “Andavamo anche a casa sua, ospiti nel giardino con piscina”.

I ragazzi della comitiva hanno detto che all’una e trenta il gruppo si è sciolto. Prima semmai avevano bevuto qualcosa passandosi “una canna, ma nient’altro”.

Eleonora e Chiara si sono allontanate in monopattino. Sono passate a casa di “Sky”, poi sono uscite, girando nei pressi. Fino alla caduta dal monopattino.

L’urlo nella notte in cui è morta Eleonora Paveri

Una vicina, come riferito da La Repubblica, ha raccontato di “un urlo” nella notte in cui è morta Eleonora Paveri, sentito dal marito. Poi il silenzio fino all’arrivo dell’ambulanza e il primo disperato tentativo di salvare “Sky”, che al pronto soccorso è arrivata già in arresto cardiaco.