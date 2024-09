Eleonora Giorgi è malata di tumore al pancreas: "Se non dovesse andare bene vi saluto tuti"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La rivelazione di Eleonora Giorgi. L’attrice e regista, icona degli anni ’70, ha dichiarato in un’intervista di essere malata di tumore al pancreas. Anche se la chemioterapia ha sconfitto il cancro principale, restano le metastasi.

Il racconto dell’inizio della malattia

L’attrice Eleonora Giorgi ha rivelato durante un’intervista al programma di Canale 5 Verissimo di essere malata di cancro al pancreas con alcune metastasi:

“La storia è iniziata 10 mesi e mezzo fa. La chemioterapia ha permesso di rimuovere il tumore principale, ma il cancro al pancreas crea una sorta di guaina. Sono arrivate delle ‘sorpresine’, per 3 mesi abbiamo cercato di abbatterle ma ha funzionato parzialmente” ha raccontato alla conduttrice Silvia Toffanin.

Fonte foto: ANSA Eleonora Giorgi con Carlo Verdone, regista del film per cui l’attrice ha vinto due premi: Borotalco

“Le metastasi si sono ingrandite, farò ora degli esami importanti. Manderanno i campioni all’estero, in America. A Houston è stata trovata una chiave d’accesso per il 14% dei malati” ha poi continuato l’attrice.

Eleonora Giorgi e il cancro al pancreas

Eleonora Giorgi ha poi continuato il suo racconto: “Stiamo lottando con tutte le forze. La soluzione migliore sarebbe attaccare le metastasi con la radioterapia. Andrà tutto bene, ma se non dovesse andare bene saluto tutti. Mi sento inondata di amore e di affetto, non ho nessun rancore”.

L’attrice si è poi soffermata sugli effetti della chemioterapia: “Avevo i capelli biondi più belli del cinema ma è così comodo non dover più essere costretta a lavarseli. Beati i maschi. Siamo fighe lo stesso, anche con la nostra testina pelata”.

Durante l’ultimo anno entrambi i figlio di Giorgi, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, si sono sposati: “Questo è stato l’anno più bella della mia vita, li ho accompagnati nelle braccia di una nuova donna, per entrambi la donna giusta” ha concluso come ultimo pensiero l’attrice

Chi è Eleonora Giorgi, la carriera da attrice e regista

Tra gli anni ’70 e ’80, Eleonora Giorgi è stata una delle più importanti interpreti della commedia all’italiana. Esordisce nel 1972, a 22 anni, comparendo nel film Roma di Fellini per poi interpretare numerose commedie.

Il suo maggiore successo di pubblico lo ha però all’inizio degli anni ’80 quando recita in Borotalco di Carlo Verdone, per il quale vince sia il David di Donatello che il Nastro d’argento, entrambi come migliore attrice protagonista.

In anni più recenti ha partecipato ad alcune serie televisive di grande successo come Lo Zio d’America e I Cesaroni.