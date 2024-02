Elena Spanò e i guadagni da urlo grazie al "dick rating" su Onlyfans: il video con Bavaro è ricercatissimo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Lei si chiama Elena Spanò, era già famosa su Onlyfans e TikTok e ora sta facendo parlare di sé per un ricercatissimo video a luci rosse insieme a un altro creator celebre sui social, il dottor Bavaro. Questa star emergente nel settore dell’intrattenimento per adulti ha dichiarato di guadagnare intorno ai 15mila euro al mese semplicemente “dando dei voti” ai genitali maschili di utenti che, a quanto sembra, sarebbero anche ben felici di essere sminuiti e insultati. Tutto grazie alla pratica nota come “dick rating“, la valutazione della virilità che sembra essere diventata una delle ultime mode su Onlyfans, oltre che una fonte di reddito di tutto rispetto.

Chi è Elena Spanò e cos’è il “dick rating”

Elena Spanò è nata nel 2002 e si è fatta largo nel campo del “dick rating” sulla piattaforma di porno “homemade” Onlyfans, valutando genitali e insultando se necessario. Un’attività che sembra alquanto redditizia, in base al racconto della protagonista, che ammette di svolgere il suo compito con grande onestà. “Io faccio dick rating, mi fanno dare una valutazione. Mi pagano e dico sempre la verità: se ce l’hanno piccolo, li insulto pure” ha rivelato Spanò a La Zanzara. Grazie ai suoi servizi, dalla piattaforma riesce a generare introiti quantificabili in circa 15mila euro al mese, non male. Visualizza questo post su Instagram Il video di Elena Spanò con il Dottor Bavaro Spanò, che sostiene di avere la piena approvazione dei suoi genitori, di recente si è resa protagonista di un video a luci rosse con un altro personaggio noto nel “pantheon” di TikTok, tale Dottor Bavaro. Il contenuto è diventato rapidamente virale, risultando come uno dei più ricercati sui social.

Nell’intervista Elena Spanò non ha fatto mistero di essersi dedicata al porno vero e proprio, una porta aperta all’età di 21 anni. E poi la rivelazione a proposito di un bizzarro incontro sessuale avuto con un politico: “Era come se voleva che guardasse. Un politico di centrosinistra mi ha contattato e ha fatto sesso con me con tanto di foto di lei sul comodino. È stata una cosa molto imbarazzante, ma mi è piaciuta”.

Quanto costa il “dick rating”

La pratica di inviare foto e farsi dare una valutazione del genere è molto diffusa sulla piattaforma Onlyfans, dove in media le content creators possono chiedere dai 50 ai 200 euro per “rating”.

Essere offesi, poi, sarebbe un plus non sgradito quanto si potrebbe pensare. “Ho tanti schiavi. Le persone mi mandano foto anche per farsi insultare” ha assicurato a Cruciani la onlyfanser.