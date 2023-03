Elena Di Cioccio rivela di essere sieropositiva da 21 anni a Le Iene: il racconto in tv tra le lacrime

Poi il ringraziamento alla medicina, che ha permesso di fare luce su una malattia da sempre avvolta da un pesante stigma.

“Quindici anni fa – ha raccontato l’attrice – mi taglio la mano in una classe di teatro, esce del sangue. Si avvicinano per aiutarmi e io urlo: “No, non mi toccate”. Cavolo che brutto carattere. Oggi processare questa gigantesca marea di emozioni è possibile grazie a quello che la medicina ci dice, e cioè che siamo pazienti cronicizzati e in nessun modo io posso contagiare qualcuno. Per me è un sospiro di sollievo: non devo più stare sempre in allerta”.

Le sofferenze hanno però segnato una vita fatta di abusi nelle relazioni sentimentali e dipendenza dalla cocaina. “Quello è stato un passaggio giovanile che è poi diventato altro. Sì, uscirne è stato molto faticoso e ringrazierò mia mamma per sempre per avermi fatto sentire il peso di quello che stavo facendo quando mi ha scoperta”.

Il libro sulla sua storia