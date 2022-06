Elena Del Pozzo, la madre ha confessato. I punti oscuri del caso

La mamma di Elena Del Pozzo, la bambina trovata morta nelle campagne di Mascalucia, in provincia di Catania, ha confessato l’uccisione della figlia. La notizia è riportata dall’agenzia ‘Lapresse’. Era stata la stessa madre a segnalare agli inquirenti il luogo dove poi è stato ritrovato il corpo della bambina, in via Turati, a Mascalucia, in provincia di Catania.

Secondo quanto aggiunge ‘La Repubblica’, la madre della bimba è stata portata via dai Carabinieri dalla sua abitazione in via Euclide, che è il proseguimento di via Turati dove era il cadavere, solo in parte sepolto in un campo incolto. Dal luogo del ritrovamento alla casa della donna ci sono circa 200 metri. L’intera area è stata transennata dai Carabinieri e si è alzato in volo anche un elicottero.

Fonti investigative citate da ‘Ansa’ hanno riferito: “Stiamo ancora sentendo la mamma”, che “al momento ha indicato luogo per rinvenire cadavere”.

I dubbi degli investigatori sulla versione della donna

Non sono emersi, per il momento, ulteriori dettagli sulla confessione della donna. In precedenza, il procuratore della Repubblica di Catania, Carmelo Zuccaro, aveva detto che, alla donna, durante un “lungo interrogatorio, le erano state contestate varie incongruenze. Stamattina ha fatto ritrovare il cadavere e adesso stiamo raccogliendo le sue dichiarazioni, presumibilmente confessorie”.

Tra le anomalie nella prima versione della donna, che inizialmente aveva riferito che la bimba era stata rapita, c’era la dinamica del sequestro nel racconto della donna: tre uomini incappucciati e uno armato di pistola. Altre anomalie erano l’assenza di testimoni, il fatto che la donna non ha chiesto subito aiuto sul posto, telefonando al 112, ma prima è andata a casa e poi con i familiari dai Carabinieri a presentare la denuncia.

Il commento dei nonni della bambina

Il nonno paterno, giunto sul luogo del ritrovamento del cadavere della piccola Elena, ha detto in alcune dichiarazioni riportate da ‘Ansa’: “Non credevamo possibile una cosa del genere. Un rapimento era impensabile. Non si poteva immaginare ciò che è successo. Mi sembra tutto così strano, assurdo. La madre di Elena era una ragazza molto chiusa, ma non riesco a spiegarmi il motivo di quello che è accaduto. Adesso chi è stato deve pagare, anche chi l’ha eventualmente aiutata”.

‘Ansa’ riporta anche le parole della nonna paterna: “Un giorno la mamma le stava dando botte e gliela abbiamo dovuta togliere dalle mani. La madre aveva un atteggiamento autoritario e aristocratico. Decideva lei quando portarci la bambina”.

Fonte foto: ANSA Il papà di Elena Del Pozzo. Lui e la madre della bimba non stavano più insieme da tempo.

Le parole del parroco

Il parroco di Massannunziata e rettore del santuario di Monpilieri, padre Alfio Privitera, ha commentato così la morte di Elena Del Pozzo: “La nostra società ha gli eroi e i disgraziati. Che questa vicenda diventi un motivo per riflettere sul valore della vita è sull’assistenza da fare alle persone che non stanno bene con la testa”.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.