Elena Cecchettin si fa un tatuaggio per ricordare la sorella Giulia: il messaggio attraverso una canzone

Il lascito di Giulia Cecchettin continua con le parole e le azioni della sorella Elena, che non smette di rendere omaggio alla congiunta 22enne strappata alla vita troppo presto da Filippo Turetta l’11 novembre.

Il 5 dicembre a Padova si sono tenuti i funerali della studentessa di Vigonovo, con il padre Gino Cecchettin e la sorella Elena che per la grande assente hanno speso parole piene di amore e dolore. Un dolore che da quel tragico giorno Elena Cecchettin incanala in energia, una lotta che se da una parte vuole essere un modo per ricordare la sua Giulia, dall’altra vuole essere un punto fermo nella storia dell’uomo: mai più femminicidi.

Nell’animo di Elena non c’è spazio soltanto per rabbia e dolore: c’è anche tanta dolcezza, e lo dimostra il tatuaggio che il 3 dicembre ha mostrato sui social. Un disegno, un animaletto di quelli che proprio sua sorella Giulia amava creare e pubblicare nel suo account da creativa, ‘T0rtaDiMele‘.

Elena Cecchettin lo mostra in un parziale silenzio, senza parole proprie ad accompagnare l’immagine ma con un verso degli Of Monsters and Men, band islandese, dal brano ‘Little talks’. Le parole: “Te ne sei andata via. Ti ho visto scomparire. Tutto ciò che resta è un tuo fantasma. Ora siamo divise, dilaniate, non c’è niente che possiamo fare”.